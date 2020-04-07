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乖乖轉錢！北市嫖客亮刀洗劫3名「外送妹」
53歲張姓男子涉嫌用網路叫「外送茶」，雙方相約台北市中山區的旅館「辦事」，不料女子進門，張突亮刀強迫女子用手機轉錢到自己帳戶。警方獲報追查，發現張以相同手法，共對3名應召女子下手，日前逮人後，依強盜罪嫌送辦，北檢聲押獲准。
警方調查，張男（53歲）本月4日透過網路叫「外送茶」，雙方以一次3000元價格，相約中山區一家旅館；待應召女子入門，張男突拿出折疊刀抵住女子嘴巴，再用透明膠帶封住，並以束帶綑綁，脅迫女子用手機支付寶轉錢到自己帳戶。
張男意猶未盡，先將女子關在廁所，再用手機約另一大陸籍應召女子到該飯店房間，以相同手法犯案。
2名應召女子手、腳皆被綑綁，待張男離開，只能以「跳躍」方式到櫃台報案。警方獲報，查出張本月初才以相同手法犯案；等於分別強盜3名應召女子，共得手人民幣11多萬元（折合新台幣50萬元）。
不過，張強盜完皆自行離開，並未對女子肢體侵犯。
警方循線追查，5日在板橋中山區逮到張男。張男供稱，自己缺錢，才想用這種方式犯案。警方詢後依強盜等罪嫌送辦，台北地檢署聲押獲准。
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