老婦管收20天 繳清千萬欠稅

新竹縣一名七十四歲陳姓老婦，欠稅近一千三百萬元，卻迅速脫產拒繳，被法院裁定管收；她失去自由長達廿天，昨天她的兒子籌錢救母，一次繳清一千三百萬元。

行政執行署新北分署主任行政執行官施淑琴說，積欠政府的稅金不會因為管收而免除，最後還是得繳，婦人白白失去自由廿天，這就是脫產的代價，「早知如此，何必當初」。

據了解，陳姓老婦是在二○一○年至二○一二年間，未依規定申請營業登記，經營不動產買賣銷售房屋共十八筆，銷售額合計超過一億元，被財政部北區國稅局中和稽徵所查獲，除補徵營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，並處罰鍰一二九二萬三六七六元。

她為了規避稅捐，迅速將名下價值超過三千萬元股票和土地全數移轉至子女名下，資產處分一空，事後收到稅單又拒繳，被移送法務部行政執行署新北分署強制執行。

陳婦還是拒繳，甚至態度強硬表示「我沒有任何財產，無從繳納，亦無從分期」，新北分署認為她以隱匿、處分財產方式逃漏稅捐，向新北地方法院聲請裁定獲准，三月十八日將她送進台北女子看守所附設管收所。

據了解陳婦被管收期間，數度向家屬哭訴、抱怨失去自由、睡不好，兒子只得籌錢救母，終於在清明連假之後，昨天一次繳清一千三百萬欠稅含利息，將母親帶回家。