基隆又有里長賄選將被停職 楊凱婷：法官誤聽不實證詞

基隆市仁愛區英仁里長楊凱婷在2018年選前主辦旅遊活動，楊母與友人舉辦歌唱比賽，分讓參加者獲得500元至3000元不等利益，藉以影響投票意向，違反公職人員選舉罷免法。基隆地院審結，判楊有期徒刑4年6月，併科罰金100萬元，褫奪公權5年。全案可上訴。

楊凱婷今天答覆媒體採訪時回應，過去這一年來身心長期受到折磨，身體微恙，目前正在休養中。法官誤聽虛偽不實證詞，才會做出這種判決，收到判決書會整理資料上訴。

基隆市仁愛區長林文琛表示，區公所在接獲法院判決公文後，會依規定將楊凱婷停職，並由英仁里里幹事代理里長。

楊凱婷並不是本屆第1個因違反選罷法被停職的里長，已停職的中正區砂子里長曾秀菁，去年也被基隆地院判應執行4年2月徒刑，目前由里幹事代理里長。

判決指出，楊凱婷2018年參加英仁里長選舉，她的母親為讓女兒當選，與郭男、張男選前在里內舉辦歌唱比賽，邀請17名有投票權里民參加。楊母上台宣布楊參選英懇請支持，再以參賽者人人有獎方式，頒發500元至3000元不等獎金，藉以影響投票意向。

楊凱婷另主辦英仁里蘇澳、宜蘭1日遊，邀請92名有投票權英仁里民，以及虛偽遷徙戶籍取得投票權的支持者，以繳交800元費用，事先報名退還500元，或當日報名收取300元方式出遊，讓參加者獲取至少500元旅遊利益，藉以影響投票意向。

法院開庭時，楊凱婷和楊母辯稱，歌唱比賽及宜蘭旅遊都是由「我愛基隆人協會」提供經費舉辦。楊並提出協會帳冊、收入支出明細表及臨時活動會議紀錄佐證，但法院認定相關資料是檢警發動偵查後才造假的證據，活動照片也為後製變造而成，不予採信。

法官指出，郭男、張男均坦承犯罪，且以證人身分具結，證述與楊凱婷和楊男共同籌備歌唱比賽、宜蘭旅遊經過，並有LINE通訊紀錄、宣傳單等資料佐證，認定楊凱婷違反選罷法。

楊凱婷被依公職人員選舉罷免法交付不正利益罪，判刑4年6月，併科罰金100萬元，褫奪公權5年。楊母判刑4年，褫奪公權4年。郭男和張男各判刑1年9月，褫奪公權3年。多名虛僞遷徙戶籍投票給楊凱婷男女，分被判刑7月到2月。