惡行不只一樁！看A片教育官員累計2大過　近日將被開除

一名先前在台北市教師研習中心工作的黃姓教育官員，前年初涉在圖書室閱覽區看A片、打手槍，後被移送法辦，昨遭地檢署起訴。對此，台北市教育局主秘陳素慧表示，黃姓教育官員去年度因為民服務態度不佳、工作曠職等理由遭累計2大過，近日北市府將核定免職公文，將黃男免職。

黃男過去曾任教職，因涉嫌猥褻女學生遭判刑，事後黃男被列入不適任教師名單，轉而考取公職，2016年進入台北市政府服務，後借調台北市教師研習中心工作約1年，主要負責圖書館借閱整理業務，卻傳出上班期間看A片、球賽或玩線上遊戲，甚至會在辦公室內「打手槍」。

陳素慧表示，依公務人員考績規定，年度工作表現獎懲累積一年兩大過，或是專案考績一次兩大過，得以免職。

陳素慧說，事發當年已對黃男祭出行政處分，目前黃男雖在教育局旗下單位工作，但因去年度工作曠職、同事爭吵、為民服務態度不佳等情形，年度工作表現累計2大過，銓敘部3月27日已核定黃男考績，近日將由北市府核定公文，將他免職。

不過黃男從今年1月1日起，已將所有事假、病假全請完，預計4月8日復工，雖無法了解黃男工作狀態，但陳素慧也證實，該男復工後幾日就會遭北市府免職。