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抽菸太臭竟遭鋁棒伺候 男賠5百萬並依殺人未遂判6年
楊姓男子長期不滿林姓鄰居於住處前門巷口抽菸，未經溝通逕以鋁棒猛擊鄰居頭部，稱「教訓」對方，卻差點讓鄰居喪命，遭屏東地院依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，全案仍可上訴。
林男於前年9月，在住處前門巷口抽菸，忽遭楊男以鋁製球棒猛擊頭部2下。林男受到重擊後隨即倒地，楊男卻繼續毆打林頭部及身體，爾後楊男逕行返回住處，林男受緊急送醫後方才保有一命。
事後，楊男被捕到案，並向檢方表示，長期不滿林男在住處前抽菸，因一時氣憤才去教訓林男，並未對林男抱持殺意，雙方以500萬達成和解。
檢方認為，楊男明知毆打頭部可能致人於死，仍以鋁棒猛擊林男頭部4下，他倒地後仍不罷手。原告稱，林男遇害後出現癲癇症狀，時常發作而無法自理生活，可見楊男毆打力道非輕，造成林男損害之重，應依殺人未遂罪起訴。
經屏東地院審理，楊男不滿鄰居，卻不思理性溝通而持鋁棒毆打對方，造成林男嚴重損害，並將楊男依殺人未遂罪判處6年有期徒刑。
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