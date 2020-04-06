副所長資深刑警3人勤務之餘苦讀 高中警大分局紅榜賀

桃園警分局龍安派出所副所長程克強、偵查隊資深刑警林稚軒、楊大廣3人，趁著勤務工作之餘，重拾書本苦讀，工作多年為層樓，上月參加中央警大警佐班第40期考試，最近放榜，3人均金榜題名，即將前往中央警大進修，桃園分局張貼斗大的「金榜題名」紅榜恭賀，分局長黃炳訓今天下午向3人道賀、表示，考上警佐班後，未來擔任警察幹部，表示責任加重，希望3人警大進修期間勤勉向學，未來成為警察同仁表率。

桃園分局表示，程克強從警近30年，從派出所警員到多個派出所副所長職務歷練，擅長行政管理和協調經驗，林稚軒、楊大廣2人為偵查隊偵查佐， 長期擔任刑警工作，從警資歷超過20年，投入刑事偵查刑案，查緝犯罪頗有心得，報考警大警佐班需要10年歷練、表現良好，若完成警佐班學業，通過考試後取得巡官派任資格。