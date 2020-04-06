館長台中展店惹是非 今成被告出庭直呼「扯到爆」

網紅「館長」陳之漢去年底在台中覓地展店，找到北屯區崇德二路的前尊龍KTV舊址，未料當時館長請設計師場勘時，設計師接獲不明人士電話，揚言要「找40、50個兄弟等他，祝他生意興隆」等語，陳事後在網路直播控訴「台中沒王法了嗎？」警方循線找到承租土地的前業者廖姓男子，廖否認恐嚇，辯稱只是提醒「租約有糾紛」，未料後來廖不滿陳在直播中暗指為黑道，提告妨害名譽，陳今天到台中地檢署出庭，還留言「扯到爆」，引發網友熱議。

「館長」陳之漢去年10月底欲在台中市北屯區崇德二路的前尊龍KTV展店，開設健身房，但陳聘請的設計師到場場勘後，接獲該不明男子電話，稱要「準備4、50個兄弟等他」，陳在直播時控訴「台中沒有王法了嗎」。

台中市第五警分局獲報後，在去年10月26日晚間10時許，通知涉案的廖姓男子（54歲）到案，廖否認有陳所指控的情事，辯稱他是原承租股東，該址仍與地主有租約糾紛纏訟中，所以才打電話告知「該址有糾紛」，全案將依法函送台中地檢署偵辦。

據查，事後廖與其背後的股東不滿陳在直播中暗控為「黑道」，認為他們是正派經營的業者，認為陳在直播中指稱的「暗間」、「兄弟」等用語，涉嫌妨害名譽，因此到台中地檢署提告。

陳被警方通知到案時，高呼無辜，辯稱在直播中並未指名道姓，沒有針對特定人，如何妨害名譽，全案仍依妨害名譽罪嫌函送台中地檢署，由檢方後續偵辦，陳今天到台中地檢署出庭，接受檢察官訊問，陳也在等待過程在臉書留言「等開庭的男人，確定是尊龍告我，扯到爆」。