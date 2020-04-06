聽新聞
test
0:00 / 0:00
母欠稅脫產拒繳被管收20天 兒子籌1300萬一次繳清救人
現居新竹縣1名74歲陳姓老婦，因欠稅近1300萬元，並迅速脫產拒繳，導致被法院裁定管收，失去自由長達20天，今天她的兒子籌錢救母，一次繳清1300萬元。
行政執行署新北分署強調，積欠政府的稅金不會因為管收而免除，最後還是得繳，卻白白失去自由20天，這就是脫產的代價，「早知如此，何必當初」。
據了解，陳姓老婦是在民國99年至101年間，未依規定申請營業登記，經營不動產買賣銷售房屋共18筆，銷售額合計超過1億元，被財政部北區國稅局中和稽徵所查獲，除補徵營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，並處罰鍰共計1292萬3676元。
但是她為了規避稅捐，迅速將名下價值超過3千萬元的股票和土地，全數移轉至子女名下，把資產處分一空，事後收到稅單又拒繳，因而被移送法務部行政執行署新北分署強制執行。
結果陳婦還是拒繳欠稅，甚至態度強硬表示:「我沒有任何財產，無從繳納，亦無從分期」，新北分署認為絕對無法縱容這種以隱匿、處分財產的方式逃漏稅捐，於是向新北地方法院聲請裁定獲准，3月18日將她強制送進台北女子看守所的附設管收所，形同收押坐牢。
據稱陳婦在被管收期間，數度向家屬哭訴、抱怨失去自由、睡不好，其子只得籌錢救母，經過20天，終於在清明連假之後，今天一次繳清1300萬欠稅含利息，將母親帶回家。
新北分署主任行政執行官施淑琴說，法律上的金錢給付義務，不因管收而免除，意思就是說，該繳的欠稅一毛錢都少不了，陳婦企圖以脫產規避執行，導致被管收，白白失去20天自由，最後還是得繳清全部欠稅才能換回自由身，只能說「早知如此，何必當初」，這就是脫產的代價。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言