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母欠稅脫產拒繳被管收20天 兒子籌1300萬一次繳清救人

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
新竹縣1名74歲陳姓老婦，因欠稅近1300萬元並迅速脫產拒繳，導致被法院裁定管收，今天她的兒子籌錢救母，一次繳清1300萬元。 示意圖／Ingimage
新竹縣1名74歲陳姓老婦，因欠稅近1300萬元並迅速脫產拒繳，導致被法院裁定管收，今天她的兒子籌錢救母，一次繳清1300萬元。 示意圖／Ingimage

現居新竹縣1名74歲陳姓老婦，因欠稅近1300萬元，並迅速脫產拒繳，導致被法院裁定管收，失去自由長達20天，今天她的兒子籌錢救母，一次繳清1300萬元。

行政執行署新北分署強調，積欠政府的稅金不會因為管收而免除，最後還是得繳，卻白白失去自由20天，這就是脫產的代價，「早知如此，何必當初」。

據了解，陳姓老婦是在民國99年至101年間，未依規定申請營業登記，經營不動產買賣銷售房屋共18筆，銷售額合計超過1億元，被財政部北區國稅局中和稽徵所查獲，除補徵營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，並處罰鍰共計1292萬3676元。

但是她為了規避稅捐，迅速將名下價值超過3千萬元的股票和土地，全數移轉至子女名下，把資產處分一空，事後收到稅單又拒繳，因而被移送法務部行政執行署新北分署強制執行。

結果陳婦還是拒繳欠稅，甚至態度強硬表示:「我沒有任何財產，無從繳納，亦無從分期」，新北分署認為絕對無法縱容這種以隱匿、處分財產的方式逃漏稅捐，於是向新北地方法院聲請裁定獲准，3月18日將她強制送進台北女子看守所的附設管收所，形同收押坐牢。

據稱陳婦在被管收期間，數度向家屬哭訴、抱怨失去自由、睡不好，其子只得籌錢救母，經過20天，終於在清明連假之後，今天一次繳清1300萬欠稅含利息，將母親帶回家。

新北分署主任行政執行官施淑琴說，法律上的金錢給付義務，不因管收而免除，意思就是說，該繳的欠稅一毛錢都少不了，陳婦企圖以脫產規避執行，導致被管收，白白失去20天自由，最後還是得繳清全部欠稅才能換回自由身，只能說「早知如此，何必當初」，這就是脫產的代價。

新北 新竹 逃漏稅

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