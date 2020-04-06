北市教育官員妨害風化遭起訴 教局：他仍在職中

一名先前在台北市教師研習中心工作的黃姓教育官員，前年初涉在圖書室閱覽區看A片、打手槍，後被移送法辦，台北地檢署今依妨害風化罪嫌將他起訴。台北市教育局主秘陳素慧表示，黃姓教育官員目前仍在北市教育局旗下單位工作，目前請假中，尚無法了解工作狀況。

黃男曾在新北市某國中擔任代課老師，因涉嫌猥褻女學生遭判刑，事後黃男被列入不適任教師名單，他轉而考取公職，2016年進入台北市政府服務，由於是「不適任教師」身分，不會分派至與學生接觸的單位，後借調台北市教師研習中心工作約1年，主要負責圖書館借閱整理業務，卻傳出上班期間上網看A片、球賽或玩線上遊戲，有時甚至會在辦公室內「打手槍」。

陳素慧說，依照公務人員考績規定，年度工作表現獎懲累積一年兩大過，或是專案考績一次兩大過，才得以免職。事發當年已祭出行政處分，目前黃男在教育局旗下單位工作，不過黃男從今年1月1日起，將所有事假、病假全請完，預計4月9日復工，暫時無法了解黃男工作狀態。