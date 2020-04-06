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恐嚇刀架陳時中脖子 群組交換生在對岸無法約談
近日網路流傳並轉貼大陸交換生於群組留言「刀架陳時中脖子上」案，調查局溯源瞭解，該訊息是大陸來台李姓交換學生等人在Wechat社群平台散布，經截圖後轉貼在我國社群平台Dcard流傳。由於全數交換生均在大陸，調查局目前仍未查到主要留言者真實身分，也無法約談到案。
網路流傳「刀架陳時中脖子上」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」、「我希望台灣疫情大爆發，出于人道主義，我希望中招的都是台獨」等涉恐嚇及挑撥兩岸關係爭議訊息。
刑事局偵查第九大隊追查後發現，巴哈姆特轉貼文者Arktw，真實身分為22歲許姓大學生，今下午已到台中市警察局製作筆錄中。警方初詢，許姓男子供稱是轉載網路論壇Dcard文章，相關內容不是原創，也不認識微信群組內的任何陸生。
調查局追查，相關訊息是大台北地區國立、私立大學李姓等交換生在Wechat（微信）散布，經截圖後轉貼在Dcard流傳。
雖Wechat在我國境外無法調閱散布爭議訊息行為人真實身分，且部分交換生已返回大陸，將待相關人士返台後約談到案，並持續追查有無我國籍學生於Dcard散布該等惡意爭議訊息，並呼籲民眾勿轉傳該以免誤蹈法網。
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