監獄內口罩不足？ 矯正署：准許家屬寄進來

針對外界質疑收容人每周僅能領取1片口罩，法務部矯正署官員回應說，已調整配給為收容人一周發放2片，且准許收容人家屬以郵寄、或透過接見窗口送入監所，矯正署日前已通令全國監院所及矯正學校遵循辦理。

有學者質疑，當政府規定每人憑健保卡每周可買3片口罩時，收容人卻無法自購，而且所用的口罩是庫存品；監所管理員每人每天發放1片口罩，收容人每周只有1片，甚至用健保卡也無法買到口罩，等於枉顧基本人權。

矯正署今天回應說，因應疫情升溫，已要求各機關落實3月23日超前部署會議的決議，針對不同類別的高感染風險者，每日持續發放1片口罩；3月31日起，則由每周發放1片調整成發放2片，請監所管理員於每周一、周三固定發放。

矯正署說，中央流行疫情指揮中心1月31日起徵用全國口罩後，即要求所屬加強衛生教育宣導、留意口罩使用時機，例如，進入戒護區的同仁、戒護至醫療機構及監內就診者，或是外出作業及自主監外作業者，當日都發放1片口罩。

同時，自3月9日開始，每周一固定發放全體職員、收容人1片口罩，會再視疫情狀況調整配給，以阻絕疫情進入矯正機關。

矯正官員還說，統計顯示，全國51個矯正機關每周口罩的使用量原本13萬片，不過，鑑於疫情尚未解除，在增量發放口罩之後，預估每周耗掉的口罩數變成18萬7000片，為此，已函請中央疫情指揮中心核撥適量口罩因應。