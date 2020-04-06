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大牌律師調不到資料 囂張嗆科長「台北地檢署跩！」
曾幫股市聞人打官司的陳姓律師，今天下午因調閱資料不全而大鬧訴訟輔導科，對科長嗆聲：「台北地檢署跩！」要求一名主任檢察官出面解決此事，還揚言明天要找立委、監委去拜訪檢察長周章欽，態度囂張引起民眾圍觀。
據了解，這名陳姓律師曾經幫股市聞人打爭產官司，也曾擔任地產集團老闆的委任律師，登過新聞版面。
今天下午，陳姓律師拿著當事人的告訴代理委任狀，前往訴訟輔導科，要求科員替他調閱有關該當事人全部案號的案件及相關資料。
訴訟輔導科的科員考量陳男並非部分案件的代理人，因此拒絕提供全部資料，僅提供由他代理的相關案件資料。
豈料，陳男不滿意這種處理方式，要求請北檢一名主任檢察官出面解決，並對科長嗆聲「台北地檢署跩！」他還拿起電話不知致電何處，最後，揚言明天要找立委、監委拜訪檢察長。
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