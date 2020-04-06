轉發「逃逸外勞染疫」假訊息 雲林女遭裁罰12萬元

雲林縣崙背鄉林姓女子在臉書指稱，海巡署發布通緝的6名逃逸外勞中有人確診且出沒在崙背鄉，雲林縣西螺警分局查證為假訊息，報請地檢署偵辦，檢方依法裁罰新台幣12萬元。

雲林縣西螺警分局今天發布新聞稿指出，警方1日執行網路巡邏發現臉書（Facebook）社團「單純崙背人」內張貼6名越籍人士照片，指稱6人中有人得新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）且出沒在崙背，引起民眾恐慌。

警方調查，6名越籍人士照片為海巡署今年3月通報脫逃的偷渡犯，並分別於3月25日及26日緝捕歸案，且歸案後並未出現新冠肺炎症狀。

警方確認該貼文為不實消息，散布謠言者已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，報請雲林地檢署指揮偵辦。

42歲林姓女子到案後供稱，是看到大學同學在手機通訊軟體貼文，一時不察轉發，不知道此舉已觸法，檢方複訊後依法裁罰12萬元。

西螺警分局長徐俊生澄清崙背地區並無相關確診案例，相關肺炎疫情均以中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾不要擔心及恐慌。

徐俊生指出，散布疫情或不實訊息，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下之罰金，請大家務必注意，一起來防疫。