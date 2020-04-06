臉書稱婦人為買口罩車禍亡 李來希遭控散布謠言不起訴

全國公務人員協會榮譽理事長李來希，上個月在臉書發表對政府配送口罩看法，並在留言區張貼一張車禍新聞照片，指「為了排隊買口罩，被車輾斃」等語，遭刑事局認定散播新冠肺炎疫情謠言，依違反傳染病防治法送辦，但新北地檢署調查，李的言論有相關新聞可佐證，文章也未提及疫情，全案今天不起訴處分。

李來希上個月21日在臉書張貼民眾在藥局前排隊照片，內容寫道「口罩排隊奇觀，請大家來排隊拍照存證，一起來貼網」，接著又在該照片的留言張貼一張死亡車禍照片，回復「為了排隊買口罩，被車碾斃！唉！」因此被刑事局違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例和傳染病防治法2罪。

檢方偵訊時，李來希否認犯行，堅稱自己發文和留言只針對政府口罩配給的政策，未提到肺炎疫情，與疫情傳播無關。對於車禍照片一事，他則稱是引用媒體報導，並強調口罩政策是屬於可受公評的公共事務，自己的言論應受憲法保障，更重要的是，他認為口罩搶購已經發生，留言並不會導致搶購情況更嚴重。

檢方調查，李來希所引用的新聞照片，確實有媒體以「悲！騎車出門買口罩婦閃為停車遭追撞慘死」標題或「女騎士出門買口罩車禍致死」、「女騎士出門買口罩閃違停遭輾爆頭亡」等內容報導事件，再加上李的文章未見內容提及新冠肺炎疫情或渲染疫情字句，因此無從認定有散播疫情謠言或不實訊息的故意。

檢方認為，李來希的言論難以認定跟新冠肺炎疫情或傳染病流行疫情有關，而全案又無其他積極證據能證明其確實違法，所以不起訴處分，全案不得再議。不過，李的行為有無違反社會秩序維護法，應由權責機關另行辦理。