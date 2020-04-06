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高雄交警闖黃燈左轉 撞攤中鋼員工判國賠800萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄市警局交通大隊前鎮分隊的曾姓員警，4年前駕駛警車涉於小港區山明路、宏平路闖黃燈左轉，擦撞直行的機車，高雄地院判市警局應國賠朱姓騎士770萬9526元、朱妻52萬元，全案已上訴。圖／翻攝Google map
高雄市警局交通大隊前鎮分隊的曾姓員警，4年前駕駛警車涉於小港區山明路、宏平路闖黃燈左轉，擦撞直行的機車，高雄地院判市警局應國賠朱姓騎士770萬9526元、朱妻52萬元，全案已上訴。圖／翻攝Google map

高雄市警局交通大隊前鎮分隊的曾姓員警，4年前駕駛警車涉搶快左轉，與對向朱姓騎士擦撞，造成對方右眼失明、左側肢體癱瘓等重傷；朱及妻子案發後共請求國賠2200多萬元，高雄地院審理後，認定警方有65%責任，扣除朱姓男子獲得的保險理賠，應再賠朱770萬9526元、朱妻52萬元。全案已上訴高雄高分院。

朱姓男子（39歲）提告主張，曾姓員警2016年11月25日下午2點40分許，駕駛警車沿小港區山明路往北，欲左轉宏平路時，卻沒禮讓直行車，造成他騎機車往南閃避不及撞上，造成右眼視神萎縮失明、右顱內出、水腦症、左側肢體遺留永久性癱瘓等傷害。

朱姓男子指出，他因此支出醫療費37萬，添購紙尿褲等增加生活費用7萬，請看護78萬，且他受傷前在中鋼公司任職月薪6萬9000元，傷後薪水降低的損失1353萬元，加上他家庭也遭逢巨變，另請求精神慰撫金600萬，市警局應賠他2076萬2463元；朱妻則說，她照顧丈夫外，還要母兼父職照顧9歲及7歲女兒，更罹患「適應障礙症」，也要求200萬元精神慰撫金。

市警局審理時，對於朱姓男子醫療、看護等相關多出的生活支出，都沒有爭執，辯稱朱的平均月薪跟事故之前差不多，勞動能力減損、精神慰撫金部分請求金額過高。

法官依事故鑑定報告發現，事發時路口號誌正轉黃燈，曾姓員警搶快通過左轉，機車發現警車也沒煞停，曾姓員警為肇責主因、應負65%責任，騎士為次因該負35%責任。

法官認為，醫療、看護等相關費用雙方都沒意見，勞動減損所受的損失部分，以月薪6萬5000元為基準，朱受到勞動能力減損為87%，從2016年11月事故當天到2046年1月他滿65歲，還有29年1個月16天，換算出受到損害1221萬3432元。

法官計算，朱姓男子醫療費、看護費、增加的生活費、勞動能力減損的損失、精神慰撫金，共可請求1544萬多元，折算過失比例後為1003萬，再扣除已領的保險理賠，市警局要賠770萬9526元；朱妻部分則可請求80萬精神慰撫金，折算過失比例可獲賠52萬元。

看護 事故 失明

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