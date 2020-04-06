社區感染PO文酒精搶購牟利 女子不實訊息檢起訴
桃園市48歲酒精代銷業許姓女子今年2月間，在網路Line群組散播「政府要開始徵收酒精了，台灣已有社區感染」不實訊息，造成民眾恐慌搶購，讓她從中牟利，警方查獲移送，桃園地檢署今天上午偵結，許女涉及散播流行疫情不實訊息罪嫌提起公訴。
桃園地檢署調查，許女為酒精代銷業者，今年2月17日，未經查證，指示不知情的潘姓員工在網路團購Line群組上，貼文「政府要開始徵收酒精了，台灣已有社區感染，政府準備發文，等公文一到就停止販售酒精」不實訊息，PO文造成民眾恐慌搶購酒精，許女藉此牟利。
民生組檢察官吳佳美調查，發現中央防疫中心當天發布新聞指出「依現有資訊分析，一般民眾社區感染風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌」，行政院及經濟部亦公告「徵用一般醫用口罩及外科手術口罩」，並無徵用酒精，衛福部直到3月18日才公告酒精為防疫物資，檢方表示，許女明顯散播不實訊息，涉及違反傳染病防治法規定，偵結提起公訴。
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