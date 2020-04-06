社區感染PO文酒精搶購牟利 女子不實訊息檢起訴

黃姓、邱姓男子三年前參加中鋼新進人員甄試，涉利用電子設備作弊，被試務人員當場查獲，一審依犯詐欺得利未遂罪，分別判拘役五十五日；兩人上訴，高雄高分院認為，即使靠作弊錄取職務，之後也是靠工作及勞力付出而獲得薪水，薪資的「利益」與考試僅屬間接關係，改判無罪確定。

2020-04-06 00:25