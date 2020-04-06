近20年前台南歸仁雙屍命案 台南高分院5月15日宣判

台南歸仁區近20年前發生陳姓女子和張姓老農命案，台南高分院今天上午開庭辯論，高分檢檢察官林志峯認為謝沒有殺人動機，謝的二份警詢自白沒有錄音和錄影，自白沒有證據力，請求法官判謝無罪。審判長訂5月15日上午10點在刑五庭宣判。

發生在2000年6月的台南市歸仁區雙屍命案，涉案凶嫌之一謝志宏，原被判決死刑定讞，後來獲台南一、二審檢察官調查認為謝無殺人事證，聲請再審，今天上午台南高分院開辯論庭，台灣冤獄平反協會成員到場關心聲援謝志宏。

台南高分檢檢察官林志峯說，2000年6月28日及7月5日謝志宏自白殺人的警訊筆錄，現已找不到錄音帶及錄影帶，究竟是遺失還是警方未交出，年近20年已不可考，但自白部分沒有錄音和錄影佐證，沒有證據力，檢察官天職是「平冤懲惡」，謝志宏經調查沒有殺人動機，被害人陳女和張姓老農應是郭俊偉一人所為，請法官判謝志宏無罪。

謝志宏聲稱，當時警詢他被銬上手銬，警方拉他手銬，頭低俯仰，讓他脊椎很不舒服，他被警方帶到郭俊偉舊宅時，曾被員警脚踢腰部，刑求。謝律師說，謝被刑求但沒有傷勢，捕落網後遭長時間疲勞偵訊，警以詐騙手法取供，沒有證據力。

林志峯問謝志宏，郭俊偉持刀殺害陳女和張姓老農時，「你為什麼不離開?」謝答覆，他害怕事後郭俊偉來找他，他害怕被同儕譏笑才沒有誰開。

林志峯說，郭俊偉於2000年6月23日曾到永康區十三妹檳榔攤以50元買瓶罐泉水，僅因不滿店員未找40元，就持棍木砸攤打傷2名女店員，郭俊偉脾氣爆躁凶殘，謝志宏綽號小不點，身高約150公分，屬依賴性人格，案發時無法影響郭殺人決心也沒有能力協助郭殺人，只不過是個驚皇失措目擊者。謝的衣服褲子和機車，拖鞋也沒有血跡反應。

至於謝是否涉及殺人幫助罪，謝的律師葉建廷說，謝事先根本不知道郭俊偉會突然失控殺人，如同林檢所說，謝當時驚惶失措，進度失據，不會構成殺人幫助犯。