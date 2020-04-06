師大「燈籠滷味」2度雇逃逸移工 付10萬獲緩起訴

台北市勞工局2016年間查獲師大夜市知名美食「燈籠滷味」二度雇用逃逸外籍移工，依違反就業服務法移送法辦。台北地檢署考量陳姓負責人坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫10萬元。

「燈籠滷味」創始店在師大夜市，廣受好評之下擴展其他分店。今年3月間於香港銅鑼灣設立分店。

檢方調查，2016年3月間，台北市勞工局稽查發現「燈籠滷味」非法雇用越南籍逃逸移工擔任洗碗工，被裁罰5萬元。2016年4月，勞工局再稽查發現「燈籠滷味」又雇用印尼籍逃逸移工洗碗，由於已二度被查獲，依法將燈籠滷味陳姓負責人函送北檢偵辦。

檢方調查時，陳姓負責人原本否認有雇用非法外籍移工，辯稱是印尼籍友人義務幫忙，又改口說該名印尼籍移工是兒子開的珍珠奶茶店員工。

陳男後來經檢察官勸諭才認罪，考量坦承犯行且無前科，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫10萬元。至於印尼籍逃逸移工，在案發後已被遣返回國。