貼澄清文指網友「酸民」卻挨告 兒童發展專家獲不起訴

一名曾姓網友蒐集背景資料後，上PTT發文質疑兒童發展專家王宏哲不是醫師、沒受過教養專業訓練等；王男在臉書粉絲專頁澄清，從未說過自己是醫生，並自責連累妻子一起被「酸民」辱罵，卻被曾男告妨害名譽等罪。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，王獲不起訴。

王宏哲著有《教養的真相+神奇魔杖》、《小嘻瓜的魔髮樂園》、《慢吞吞英雄》、《EQ的力量+勇闖EQ神秘島情緒桌遊》、《教養的秘密》、《孩子的教養，你做對了嗎》等書，並開設臉書粉絲專頁「王宏哲教養、育兒寶典」，高達115萬多人按讚。

檢方調查，去年2月間，曾姓網友在PTT上發文質疑王宏哲不是醫師，卻在媒體上自稱醫師，也沒受過教養及心理分析相關領域的專業訓練。事後，王在粉專發文澄清，指他在長庚大學醫學院就讀時，曾受過親子教養課程相關訓練，也從未說過自己是醫生。

他強調，自己是職能治療師，醫師頭銜都是廠商不慎誤植，並自責連累妻子一起被「酸民」辱罵。

曾男認為，他每天利用上班及顧小孩之餘，犧牲睡眠時間，抽空上網搜集資料，確實發現王不具醫師資格才發文批評，發言內容有經過查證，並非毫無根據，卻被說成是「酸民」深感遺憾，因此控告王涉妨害名譽等罪。

檢方調查後，認為王宏哲的澄清文僅是抒發自身情緒，未明確針對任何人，沒有妨害名譽犯意。至於被控作偽證部分也罪嫌不足，給予不起訴處分。