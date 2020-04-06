「打算全面引退黑社會...」 連千毅求100萬交保被拒

遭羈押禁見6個多月的直播主連千毅，在監所中自行寫狀請求法官讓他100萬元具保，甚至寫「有全面退出黑社會之打算」，全心投入事業及公益；上周高雄地院開庭後，法官也對此進行調查程序，不過仍認為全案審理還必須傳喚證人詰問，怕他串證或去影響證人，今天裁定駁回聲請，繼續羈押禁見。

由於連千毅羈押期限至本月15日，雄院原本就預定明天針對他的部分開延押訊問庭，雖連聲請具保遭駁，明天還是要出庭。連千毅的律師葉銘進表示，通常案件到了法院還羈押禁見被告，縱使法官要准予交保，大多也是會待交互詰問完、要結案的時候，所以接下來應該還是會繼續延長羈押。

連千毅聲請指出，他承認大部分的犯行，卷內證據也完備，沒有串證之虞，且他經半年多來反省、所內主管及教誨師教化，「已有全面引退黑社會之打算，並將全部心力投諸在事業及社會公益上」，不可能有反覆實施犯罪，所以已無羈押必要。

連也指，涉詐貸的慶富董事長陳慶男羈押6、7月後交保，涉大寮區殺人棄屍的主嫌羈押不到4個月就解禁看報紙、電視，反觀他涉及皆法定10年徒刑以下的罪，被押了半年、還限制看報紙及電視，不符比例原則。

連千毅上周一當庭說，他常捐錢給孤兒院獲高雄、台南市政府感謝狀，「我對社會公益不遺餘力，不能因擦槍走火，泯滅我的愛心，我做100件好事，不能因1件壞事認定我十惡不赦！」除請求能一百萬元具保，還允諾再捐一百萬做公益，更脫口質疑他的案件遭「政治力的介入」，指「高雄檢調系統不會讓我交保！」

法官認為，連千毅的犯嫌重大，依相關證詞與卷證顯示，他是太陽會高雄分會的財務長兼業務長，對太陽會、蘭庭精品成員有相當影響力，還對同案的被告提告偽證罪，足認有串證之虞，且他案發時短時間犯妨害自由、恐嚇、授意持槍射擊，有反覆實施之虞。

法官表示，依目前才剛進入審判程序，爭點尚待透過詰問檢辯雙方聲請傳喚的證人來釐清，為避免防止連千毅與其他被告串證，或連影響其他證人的證述內容，仍有羈押且禁見必要性，而本案與慶富、大寮殺人案的類型有極大差異，審理進度也不同，難做比較。

至於連請求收看電視，法官指連千毅本身是知名網路直播主，本案有透過網路媒體犯罪，至今媒體也持續關注報導，為避免他接觸新聞導致有機會利用媒體、影響後續審理程序，有禁止讀報、收看電視及收音機的必要。