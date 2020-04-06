收入少又拿不到帳務資料 歌手魏如昀告公司勝訴！

歌手魏如昀認為收益短少，公司動靜音樂又拒絕提供完整的帳務資料，去年8月開始再也沒幫她安排任何演藝工作，向法院提起訴訟，要求確認雙方契約關係不存在，台北地方法院判魏如昀勝訴，雙方合約關係自去年9月22日起不存在，可上訴。

魏如昀提告主張，她2018年8月起簽約，合約至2023年8月底，由動靜音樂負責她全世界的演藝娛樂和音樂事業，依合約規定，公司有提供完整帳務結算資料的義務。

她主張，動靜音樂2018年10月底雖有給付她10萬元，但從同年12月開始只按期給付她6萬元，她要求提供帳務資料核算收益是否短缺，但公司卻拒絕提供，只提高每期給付金額為8萬元，和她自行推算的收益金額相差甚大。

魏如昀曾寄發存證信函給公司也未獲回應，她指出，公司去年8月7日開始就未再替她安排任何演藝工作，因此提告請求雙方契約關係不存在。

動靜音樂抗辯，依照契約規定，公司沒有提供完整帳務結算資料的義務，但公司有提供報表給魏如昀參酌。另契約也規定，魏如昀不得中途中止或解除契約，否則應給付5000萬元懲罰性違約金。

法官認為，由雙方的契約來看，應屬於類似委任性質的勞務給付契約，類推適用於民法委任規定，且魏如昀以存證信函多次催請公司提供結算資料，但公司卻遲不履行，可見魏如昀已對動靜音樂失去信賴，信賴關係盡失，沒有強求維持契約關係的必要，因此認為魏如昀請求有理由，判魏如昀勝訴。