傳和平醫院封院假訊息獲緩起訴 研究生辯喜歡「回到過去」

新冠肺炎疫情蔓延，就讀北市某大學研究所的蔡姓研究生2月間在PTT貼文，指和平醫院因SARS封院，遭移送法辦。台北地檢署調查後，認定他發假訊息，違反傳染病防治法，考量他無前科且認罪，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬元。

本案是北檢在新冠肺炎疫情期間，第一起偵查終結的疫情相關假訊息案件。

檢警調查，蔡姓男子（23歲）2月11日發文，指「剛剛看到說和平醫院為了防止SARS而封院了！現在院內好多人在抗議抱怨，大家都好像被逼急了，現在該怎麼辦，急，下線等！」發文後1小時刪文。

民眾向刑事局檢舉假訊息，刑事局偵九大隊第二隊追查，2月15日通知蔡到案，發現他是「網路宅男」，常在PTT發「廢文」，張貼封院訊息被網友砲轟，又自行刪文。

蔡男被刑事局以假訊息查辦，他稱為衝網路人氣，用過去事件「炒冷飯」，警詢後依傳染病防治法函送法辦。檢方調查時，蔡男坦承犯行，知道現在沒有和平醫院封院這件事，但辯稱只是喜歡自己「回到過去」的感覺。

檢方考量他已認罪且無前科，今給予緩起訴處分。