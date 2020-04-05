不滿當舖拖車抵債 欠錢男報竊反遭判拘役30天

南投縣草屯鎮呂姓男子因缺錢將自有轎車抵押給當舖借款，但因未如期還款，其停放路旁的轎車被當舖拖走，呂男對車遭拖抵債感到不滿，接連向草屯、霧峰等地警方報案，激怒當舖被反控誣告成立，遭判拘役30天，得易科罰金3萬元。

根據判決書，28歲呂男家住草屯鎮，但因缺錢而向南部某家當舖典當自己的轎車，成功借款卻未依約定還款，該當舖去年5月某日凌晨派人至呂男住處外，將呂停放在路旁的轎車拖走，並以粉筆寫地告知，是由當舖拖走抵債等相關資訊。

呂發現轎車不見後，隨即向草屯警分局報案，稱車輛遭竊，但轄區派出所員警到場時，一見地上有寫車號、當舖取回及連絡電話等字樣，向呂確認是否有借貸關係，呂則坦承借款，警方告知「這樣就不是失竊」，請他與當舖聯繫。

呂對當舖強行拖走其車輛仍心懷不滿，一心想讓業者吃官司因此又轉換陣地，跑去台中霧峰警分局霧峰派出所謊報車輛失竊，唯因案發地在草屯，霧峰警方通報草屯警方，草屯警一查發現是先前的當舖拖車抵債案件，便協助聯繫當舖。