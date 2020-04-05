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考中鋼遭抓包 2男承認作弊卻逆轉無罪確定

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
2名男子參加中鋼考試涉作弊，但高雄高分院認為即使靠作弊錄取職務，薪水也是因工作、勞力付出取得，改判無罪確定。圖與本案無關。圖／報系資料照
2名男子參加中鋼考試涉作弊，但高雄高分院認為即使靠作弊錄取職務，薪水也是因工作、勞力付出取得，改判無罪確定。圖與本案無關。圖／報系資料照

黃姓、邱黃姓男子3年前參加中鋼新進人員甄試高雄場，遭控涉利用電子設備作弊，結果被試務人員當場抓包。中鋼事後提告詐欺，一審依犯詐欺得利未遂罪判2人皆拘役55日，但上訴後，高雄高分院認為，即使靠作弊錄取職務，薪水也是因工作、勞力付出取得，薪資所得與考試只屬間接關係，改判無罪確定。

中鋼及受委託辦理考試的金融研訓院，另還主張作弊的行為，讓社會大眾質疑2家公司的專業，減損信譽，金融研訓院為防堵舞弊還需更新設備、增加巡場人力等成本，也因此減少承辦考試的機會，要求2人分別賠50萬元；不過一審駁回，仍上訴中。

判決指出，黃姓男子、邱黃姓男子等共5人，2017年2月11日參加中鋼委託金融研訓院舉辦的「106年度新進人員甄試之員級職位類別甄試」，但5人事先找上舞弊集團，計畫透過電子設備接收答案，並談妥若成功考取，會支付100萬到130萬不等酬勞給集團。

黃姓男子等人在考試當天，將手機綑綁在身體，再穿寬鬆衣物或外套遮蔽，還把無線耳機去除外部的塑膠類材質，僅留存蜂鳴發聲簧片塞入耳道深處，當集團聘僱的槍手取得解答，撥打電話告知答案；5人當天分別在小港高中、三信家商應考，不過進行第二節「專業科目」時，試務人員發覺他們行徑怪異當場查獲。

5人審理時承認作弊，但辯稱還有第二試的面試，還無法確定是否錄取，應不構成詐欺得利未遂罪嫌；一審法官認為中鋼考試的初試成績就占60％，對於錄取有決定性影響，認定舞弊行為已屬著手實行「施用詐術」，黃姓男子及邱黃姓男子判拘役，另3人因達成和解，皆宣告緩刑。

黃姓男子、邱黃姓男子上訴後，辯稱2人原本就在中鋼的子公司工作，工作地點也在中鋼，對中鋼的工作都能完成，並不屬詐欺得利；二審合議庭認為，縱使用作弊的方式取得職務，薪資也是勞力付出的工作所得，是「職務上所獲利益」，薪資所得與勞力付出是直接關係，薪資所得與考試作弊是間接關係，不能因此認定考試作弊階段就觸犯詐欺得利罪。

詐欺 薪資

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