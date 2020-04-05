車手自白認了提領贓款 法官因一關鍵證據判他無罪

台中市楊姓男子因涉嫌在2017年8月間涉嫌擔任詐欺集團車手，遭檢方依詐欺罪、洗錢防制法等罪起訴，楊在檢方訊問時，承認在同年月24日持連姓男子的人頭帳戶金融卡，提領贓款10萬元，全案在台中地院審理時，法官發現，邱姓男子遭歹徒詐騙匯款的日期是25日，且邱匯款10萬元後，該帳戶就遭到警示，也無人提領贓款，因此全案僅有楊的自白，但無法證明楊在24日提領的贓款是邱所匯款，因此判楊無罪。

判決書指出，楊姓男子在2017年間加入綽號「小叮噹」為首的詐欺集團，並擔任車手。2017年8月25日上午10時許，邱姓男子接獲詐欺集團電話，以猜猜我是誰的手法，謊稱是邱的友人，並藉此向邱借款10萬元，邱不疑有他，依約匯款10萬元到歹徒指定的帳戶內，檢警循線查出歹徒使用的人頭帳戶是連姓男子的郵局帳戶。

楊因涉嫌其他詐欺、組織犯罪案件，遭檢警查緝到案，清查楊涉嫌案件時，楊承認在2017年8月24日曾持連姓男子的郵局提款卡在台中市嶺東郵局ATM提領10萬元贓款後，將贓款在日新戲院附近，交給其他共犯，檢方依楊的自白依詐欺取財、洗錢防制法等罪起訴。

全案在台中地院審理時，法官函詢連姓男子所開設帳戶的花蓮郵局，發現連的帳戶在邱姓被害人匯款10萬元之前，帳戶內僅有117元，邱在2017年8月25日中午12時許匯款後，連的帳戶存款為10萬117元，但該帳戶在同年月28日就被列為警示帳戶，且帳戶餘額仍是10萬117元，沒有其他提款資料，另外楊自白的提款日期為24日，也與被害人遭詐騙匯款的25日不符。

合議庭認為，既然邱匯款的贓款未遭歹徒提領，檢方卻依楊的自白，起訴楊涉嫌持連的郵局提款卡提領邱所匯款贓款，但除了楊的自白外，沒有其他的證據證明楊有犯罪，檢方起訴的證據無法讓合議庭形成楊有罪的心證，認定罪證不足，判楊無罪，全案可上訴。