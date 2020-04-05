執行署拍賣社頭凶宅 3層樓透天厝底價280萬元

法務部行政執行署彰化分署4月7日將拍賣一棟三樓的透天厝，這棟房子的屋主家人，曾在屋內輕生身亡，是俗稱的凶宅，土地加上建築合併拍賣，第一次拍賣底價為280萬元，這是彰化分署近來少數執行的凶宅拍賣案。

彰化一名年長女債務人因積欠房屋稅、地價稅等4萬多元，遭移送執行，但因沒有存款、股票、薪資等動產，僅剩這棟位在社頭鄉泰安村的房屋，據了解，債務人一家人過去長期居住在該處，但2015年家人經商失敗，曾因債務問題在屋內輕生，事發後一家人也搬離該處，房屋已空了一段時間。

行政執行署彰化分署說，這棟位在社頭山腳路不遠處的的凶宅，為RC造2層樓，3樓為鐵皮加蓋，樓板總面積共為225平方公尺（約68坪），土地面積約31坪，經鑑價第1次拍賣底價土地訂為200萬元，1、2層樓基地底價為60萬元，3層樓為20萬元， 3宗合併拍賣，第一次拍賣底價為280萬元。

該房屋過去也曾遭法院查封，經過法拍程序，最後流標，當時因戶政門牌整編，法院函查警察局未能得知是凶宅，該案經國家債權人移送執行給行政執行署，執行人員再次訪查，才得知屋內曾發生過「非自然死亡」案件，經鑑價調整價格拍賣。

行政執行署彰化分署說，許多債務人誤以為只是欠幾萬元的稅款，自家不動產不可能因此被大作被查封，但在沒有財產可執行下，仍可能會依程序查封房地，該案若能順利標出，除了充抵欠稅，剩餘的錢也會還給債務人。