警察「目擊」闖紅燈攔停舉發 無證據補強法院撤單

桃園朱姓男子騎車經十字路口被警察攔停舉發闖紅燈，經桃園交通裁決處開罰2700元罰鍰，但朱堅稱當時綠燈，提行政訴訟反控警方、交裁處等官員怨念太深；法院查，當時執勤的林姓警員秘錄器沒開，僅目擊朱行為，且無其他證據補強，朱有無闖紅燈仍不明，判處撤銷原處分，可上訴。

經調查，朱男去年3月25日中午11點多開車經楊梅區貴山街、環東路口，因闖紅燈直行環東路，楊梅分局警員攔下開單，經桃園市交裁處認有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈 」違規，裁罰2700元罰鍰、記違規點數3點。

朱不服提行政訴訟，主張員警在違規地點隨機攔車舉發，交裁處不查明事實、不提供行車記錄器，還指控官官相護、官員怨念太深，請求法院撤銷處分。

交裁處指出，當時林姓警員在路口目擊朱男直行闖越紅燈，立刻驅車前往攔停並開單舉發，本案林員目擊發現違規，因違規事實倏忽疾過，來不及照相、錄影，交通法規也未規範闖紅燈攔舉必須照相或錄影才能舉發，認為沒有疑義。

法院指出，舉發員警雖以證人身分陳述當事人違規行為，但員警舉發具有取締績效等誘因，因此和當事人關係屬於利害相反，就其證詞必須有補強的證據。

林姓警員證稱，當時跟在朱後方見他闖紅燈就攔停，但朱堅稱是綠燈，還說警方亂開單，自己雖有帶秘錄器但當時沒開機，是攔下朱後直接告訴對方違規。

法院審酌，林員秘錄器沒開，現場道路監視器已被覆蓋，本件沒有可以補強員警說法的證據，所以朱男有無闖紅燈一事仍屬不明，警方、交裁處也未提出其他舉證，因此認定裁罰有違誤，判處撤銷原處分。