2男搬家沒收到召集令 檢方認定無逃避意圖不起訴

孔姓、劉姓男子都因搬家，未收到基隆市後備指揮部發出的教育召集令，被依妨害兵役治罪條例送辦。基隆地檢署偵結，指現代社會一般人因工作、就學等因素，未住在戶籍地所在多有，因一時疏忽等原因未及時向戶籍機關申報也很普遍，處分不起訴。

基隆後指部移送指出，孔男是後備軍人，原住基隆市仁愛區曲水街，2107年下半年遷出後未依規定申報，導致後指部發出指定他於2019年3月11日，前往新北市淡水忠莊營區報到的教育召集令無法送達，孔也未按時前往報到。

劉男的戶籍地在基隆碇內街，但未實際居住在那裡，造成後指部指定他於2019年9月5日，到基隆市中山區居仁營區報到教育召集令無法送達，劉也未按時報到。後指部認為兩人涉犯居住所遷移無故不申報，致使召集令無法送達，依妨害兵役治罪條例送辦。

檢方指出，妨害兵役治罪條例規定，後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移無故不依規定申報者，處1年以下有期徒刑、拘役或科9萬元以下罰金。是否涉妨害兵役罪嫌，除客觀上有居住處所遷移，無故不依規定申報行為，主觀上還須有意圖避免召集才構成。

孔男辯稱，原基隆曲水街租屋居住，後來去台北市西門町附近跟著工地跑，非刻意逃避召集。

劉男辯稱，碇內街户籍地是他媽媽名下的房屋，召集令發出時間他住在台北市吳興街。媽媽去年把房子賣點，他的戶籍被戶政事務所遷至戶政所，後來他把戶籍遷到桃園的舅舅家中。

檢方認為，現代社會變遷快速，一般人因工作、就學等眾多因素，未住在戶籍地的人所在多有。人民因工作、時間限制或一時疏忽等原因，未及時向戶籍機關申報也屬普遍，難僅以被告未居住户籍地，即指他有避免召集意圖，因此認定孔、劉罪嫌不足不起訴。