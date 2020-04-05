酒駕拒測嗆警「狗幹」還辯口頭禪 法官不信判他刑

台中市蔡姓男子在去年底喝酒開車上路，過程中與他人發生行車糾紛，警方獲報到場，並發現蔡渾身酒氣，欲對蔡酒測時，蔡對警員出言不遜，當場以「白目」、「狗幹」等字眼羞辱警員，經查，蔡的酒精濃度達每公升0.94毫克，全案依公共危險、侮辱公務員等罪移送法辦，台中地院審理時，蔡辯稱沒有辱罵警員，都是口頭禪，但法官不採信，依法分別判處5月徒刑及拘役50日，都可易科。

判決書指出，蔡姓男子在去年12月14日下午1時許，在神岡區大圳路的友人住處內飲用威士忌、高梁酒後，開車上路，因行駛途中與另外駕駛貨車的王姓男子發生行車糾紛，警方到場發現蔡渾身酒氣，欲對蔡酒測，但蔡不滿當場以「白目」、「狗幹」、「你沒狗喔？」「不要緊啊，你就這麼白目」等髒話侮辱執勤警員。

警方將蔡帶回派出所後，測得蔡的酒精濃度達每公升0.94毫克，警詢後依公共危險、侮辱公務員罪嫌移送法辦。

全案在台中地院審理時，蔡辯稱並無侮辱公務員的犯意，堅稱「對警員講的那些是口頭禪」，不過法官根據警員的密錄器，認定蔡犯行明確，分別依公共危險罪、侮辱公務員罪，分判有期徒刑5月、拘役50天，都可易科罰金，全案可上訴。