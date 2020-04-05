影／台中夜店停業兩周今復工 酒客報前立委名號被拉走

台中市多家夜店上月底配合市府政策防疫，宣布停業兩周，今天凌晨3時許，南屯區的夜店18TC恢復營業首日，就有酒客在店外叫囂，警方獲報到場後排解雙方衝突，過程中有酒客不斷與警方有拉扯與肢體衝突，但隨後被其他友人拉開，其中一名酒客在搭計程車離開前，還嗆自己是「前立委」的人，警方因涉案7人都是認識的朋友，且未有人受傷，因此要吵鬧的酒客自行離開。

台中市第四警分局大墩所在今天凌晨3時許，在南屯區大川街的夜店18TC執行勤務時，發現重新恢復營業的夜店18TC有6至7名酒客在門口叫囂，疑似有肢體衝突，警方通報支援警力到場，現場9名警力要求涉案酒客不要起衝突，也不要在現場叫囂，擾亂社區安寧，原本警方要以優勢警力強力作為，拉開並要帶返所保護管束。

警方認定，因涉案人有相關勸阻的動作，且也沒有妨害公務或辱罵警員的行為，因此要涉案酒客盡速離開現場，不要破壞社區安寧，不過其中一名酒客在搭乘計程車離開前，還嗆自己是某前任立委的人，但隨後就被同行友人拉上計程車。