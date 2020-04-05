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夾娃娃卡洞伸手去拉算竊盜？法院認沒干擾機台判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
夾娃娃機店示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
夾娃娃機店示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

桃園黃姓男子在夾娃娃機店投幣980元達保夾狀態，過程疑機台故障保夾未解除，黃持續夾了7隻布偶，其中2隻卡洞黃伸手進取物洞拉出，嚴姓業者認為保夾只能抓1個商品，黃沒繼續投錢控告他竊盜；法院認為，黃並未破壞、干擾機台運作，難認黃有竊盜犯意，判他無罪，可上訴。

檢警調查，黃男2018年3月29日在夾娃娃機店，投幣至保夾的980元夾到第1隻布偶後，繼續操作機台接連夾到第2隻白色、第3隻棕色布偶，但2隻同時卡在取物洞口上方處，黃就從下方伸手進去抓，以此竊取2隻布偶，機台的嚴姓負責人調監視器發現報案。

黃辯稱，他認為依夾娃娃遊戲規則，若物品已過洞口擋板就應掉落，所有權歸顧客所有，業界常規就是卡洞的娃娃顧客可自取，除非拿不到才會致電店家，而通常「保夾」在夾1隻後即會解除，他覺得是該機台設定問題，他拉出卡洞2隻布偶後仍保夾仍未消除，後又繼續夾4隻，當天總共夾7隻。

審理時嚴表示，「保夾」只能取1物，黃投錢至保夾金額也夾到1個布偶，後來再抓的2隻卡在洞口上，因為他沒繼續投錢，所以商品不屬於黃，就不該伸手進去拉下來帶走，當天可能是機台電眼故障才讓他以保夾狀態繼續夾。

法院勘驗監視器，黃消費後在保夾狀態夾到第1隻布偶，但保夾狀態未解除，他繼續抓第2隻、第3隻，雖黃見布偶卡在洞口上方處用手去拉出，但未見他有用不正方法破壞、干擾機台運作舉措，可見應是機台故障，而非黃男有竊盜犯意。

另外，嚴的夾娃娃機店內僅公告保證取物900元及其電話，並未張貼「卡洞不算」或「若商品卡洞需待台主判斷有無投幣至保夾金額、有無通過電眼，以判斷商品所有權歸屬」等文字。

至於嚴在審理時還稱，若客人在保夾狀態夾到2隻娃娃，只能取1物，另1物要聯絡台主，如拿走就是竊盜，只要沒投到保夾金額，就算商品卡洞、掉落洞口，商品都算店家的，因為選物販賣機就是要投到保夾金額，商品才算客人的。

法院認為，嚴男就顧客夾取機台商品所有權歸屬判斷，流於個人主觀且恣意，更和常情有違，不予採信，且檢方起訴證據不足證明黃男主觀上有竊盜犯意，判他無罪。

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