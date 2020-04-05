約開房間吵起來 莽男呼前女友兩巴掌打到耳膜破裂

彰化縣許姓男子與李姓前女友在今年2月間在投宿的旅館房間內發生口角，許一氣之下徒手打李女兩巴掌，造成李女的左耳耳膜破裂，李女持醫院驗傷單，雙方的通訊軟體對話等資料，報警提告傷害，台中地院審理後，許承認涉案，全案依傷害罪，判拘役30天，可上訴。

判決書指出，彰化縣許姓男子（29歲）在今年2月1日下午2時許，與李姓前女友在台中市西屯區某旅館投宿時，因故發生口角，許怒不可抑，打了李女左臉兩巴掌，造成李女左耳耳膜外傷性破裂，李女事後持通訊軟體與許的對話紀錄，醫院的驗傷單等證據，提告傷害，全案在檢方偵訊時，許承認涉案，並依傷害罪嫌起訴。

台中地院審理後，審酌許有大學學歷，卻不理性處理感情糾紛，肆意以暴力的方式傷害他人，且迄今未與被害女子達成和解，全案依傷害罪，判拘役30天，得易科罰3萬元，全案可上訴。