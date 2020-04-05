快訊

下午變天！ 中部以北轉雷雨 今晚各地慎防較大雨勢

中國捐1000台呼吸器給紐約 已抵達甘迺迪機場

約開房間吵起來 莽男呼前女友兩巴掌打到耳膜破裂

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
彰化縣許姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區旅館內毆打前女友，台中地院判他拘役30天。圖／報系資料照
彰化縣許姓男子涉嫌在今年2月間在西屯區旅館內毆打前女友，台中地院判他拘役30天。圖／報系資料照

彰化縣許姓男子與李姓前女友在今年2月間在投宿的旅館房間內發生口角，許一氣之下徒手打李女兩巴掌，造成李女的左耳耳膜破裂，李女持醫院驗傷單，雙方的通訊軟體對話等資料，報警提告傷害，台中地院審理後，許承認涉案，全案依傷害罪，判拘役30天，可上訴。

判決書指出，彰化縣許姓男子（29歲）在今年2月1日下午2時許，與李姓前女友在台中市西屯區某旅館投宿時，因故發生口角，許怒不可抑，打了李女左臉兩巴掌，造成李女左耳耳膜外傷性破裂，李女事後持通訊軟體與許的對話紀錄，醫院的驗傷單等證據，提告傷害，全案在檢方偵訊時，許承認涉案，並依傷害罪嫌起訴。

台中地院審理後，審酌許有大學學歷，卻不理性處理感情糾紛，肆意以暴力的方式傷害他人，且迄今未與被害女子達成和解，全案依傷害罪，判拘役30天，得易科罰3萬元，全案可上訴。

傷害罪 台中市

延伸閱讀

前立委蔡豪保護令案獲輕判拘役 保住假釋免撤

朋友街頭全武行錢掉一地 大媽趁亂撿走51張鈔票吃官司

台版陳同佳跨國持空氣槍搶名表 台中地院裁定延押至6月

嘉義壯男與人口角互推撞欄杆昏迷 急救4天不治

相關新聞

外役監修法放寬 時力提貪汙、經濟犯條款

立法院司法法制委員會四月一日初審通過外役監條例修正草案，放寬外役監遴選資格。提案的民進黨立委邱志偉說，現行規定對累犯不論前案情節輕重，一概排除於外役監遴選資格之外，有違大法官釋字原則；為彰顯外役監功能，應將前案已執行完畢，且為受六個月以下有期徒刑宣告者納入遴選資格，協助更多受刑人及早回歸社會。

外役監修法 「別為特定人士開後門」

對於立院擬放寬外役監遴選資格，監所關注小組理事長陳惠敏表示，外役監問題不在於是否「過太爽」，而是特定對象是否適合遴選去外役監；若綠委是出於制度面通盤考量要放寬標準，讓更多收容人能提早適應與社會重新接軌，樂觀其成；但如果修法是在為特定人士開後門，就有待商榷了。

流亡藏人留台灣 現曙光

一名滯台流亡藏人向內政部移民署申請居留被否准，並要求十日內出境，他為求留台向法院聲請停止執行。台北高等行政法院認定他若被遣送回印度，不放棄藏人身分而無法成為印度公民，將難以生存、對基本權產生重大危害，如執行強制出境處分將造成難以回復損害，裁准聲請，藏人留台現曙光，可抗告。

又有遊客摸海龜 法籍學生送辦

19歲法國籍交換學生前天下午趁著清明連假偕友人到屏東縣小琉球浮潛，他在海中伸出雙手觸摸保育類海龜，剛好被一旁記錄海洋生態的潛客錄下，海巡署小琉球安檢所昨天表示，全案依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦；法籍學生表示，不清楚台灣法令，只是好奇觸摸，就像摸摸狗對牠示好，沒有惡意。

夾娃娃卡洞伸手去拉算竊盜？法院認沒干擾機台判無罪

桃園黃姓男子在夾娃娃機店投幣980元達保夾狀態，過程疑機台故障保夾未解除，黃持續夾了7隻布偶，其中2隻卡洞黃伸手進取物洞...

悍婦被開單 咒警「拿去吃藥、當你的白包」

桃園李姓婦人不滿交通違規被開紅單，竟在派出所內對1名廖姓警員辱罵「拿去吃藥、當你的白包」，當場被依妨害公務罪嫌送辦，檢察...

酒駕甫繳完罰金又再犯 男子第四次酒駕得坐牢

鄭姓男子被控2年多來已3次酒駕，他今年1月4日第4次酒駕，涉嫌酒後騎機車行經台南市市東區中華東路2段，不慎與何姓女被害人...

讓藏人留台／台權會：盡速通過難民法

二○○○年以後，陸續有滯台藏人取得台灣居留，先前一批共十八人申請，其中六人沒通過審核而提起行政爭訟。為保障無國籍人士權益，台灣人權促進會希望政府盡速通過「難民法」，建立公開透明且有申訴管道的難民審查機制。

一時不察把0.03公斤重的雞肉鬆餅帶下飛機 代價3萬元

李姓民眾去年自大陸搭機從台北松山機場入境，未主動申報檢疫，通關時被關務人員查獲攜帶雞肉鬆餅，重量0.03公斤，動物傳染病...

街友3連偷！龍蝦螃蟹現金都遭竊 落網一句話店家氣瘋

台北市一名68歲林姓男子2月中2度竊走熱炒店內的水產漁貨，3月又偷走熱炒店旁小吃攤的零錢盒，警方找上門逮人時，他供稱3次...

「香港富商腦公」佯稱生產抗疫物資 台妹險受騙當機車

一名年輕女子日前牽著一輛中古機車到花蓮市某當鋪，稱要典當6萬元，過程中又一直接聽電話，當鋪老闆直覺有異報警。花蓮警分局員...

台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

台南漁光島1對男女在沙灘搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，經目擊民眾側錄影片，上傳到臉書社團，迅速四傳，警方立即著手查辦，至...

熱門新聞

騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

影／台3線公路彎道死亡事故 重機騎士疑自摔被撞身亡

32歲陸女2天接17客 警上門逮人未見口罩酒精急量體溫

5歲童騎腳踏車撞特斯拉 警方依規酒測引議論

台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

影／「車子是我撞的」5歲童撞特斯拉負責任勇受酒測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。