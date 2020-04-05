悍婦被開單 咒警「拿去吃藥、當你的白包」

桃園李姓婦人不滿交通違規被開紅單，竟在派出所內對1名廖姓警員辱罵「拿去吃藥、當你的白包」，當場被依妨害公務罪嫌送辦，檢察官訊問時，李還嗆說「只是罵警察，又沒怎樣」，法院考量她犯後否認，有反省必要，依侮辱公務員罪判她拘役25天，可上訴。

檢警調查，李婦（52歲）去年9月29日下午3點多在八德分局八德派出所內，因不滿先前交通違規遭開單，竟然當著廖姓警員面前，出言侮辱說「這筆錢就當你們拿去吃藥，拿去當你的白包」，以此貶損執勤警員的人格。

檢方訊時，李婦矢口否認，辯稱自己是為了紅單和警察理論，甚至還說「她只是罵警察而已，又沒有怎樣」，不過事發過程警方秘錄器都拍下，檢方偵結依侮辱公務員罪嫌將李向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，李婦在警方執勤時未能予以尊重並辱罵，雖然在警詢時自稱「一時生氣，事後也很後悔」，但卻在內勤檢察官訊問時，表示「只是罵警察，又沒怎樣」，可見李應該要有身自反省的必要，法院並依於公務員依法執行職務時，當場侮辱，判處李處拘役25天，可上訴。