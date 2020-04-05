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酒駕甫繳完罰金又再犯 男子第四次酒駕得坐牢

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
鄭姓男子被控2年多來已4次酒駕，台南地法官認為他第3次酒駕甫執行完畢3個多月後又再犯公共危險罪，認為他自我控管能力欠缺，惡性非輕，依法加重其刑，判處徒刑8月。圖/本報資料照片
鄭姓男子被控2年多來已4次酒駕，台南地法官認為他第3次酒駕甫執行完畢3個多月後又再犯公共危險罪，認為他自我控管能力欠缺，惡性非輕，依法加重其刑，判處徒刑8月。圖/本報資料照片

鄭姓男子被控2年多來已3次酒駕，他今年1月4日第4次酒駕，涉嫌酒後騎機車行經台南市市東區中華東路2段，不慎與何姓女被害人騎乘機車發生碰撞，造成何人車倒地受傷，過失傷害未提告訴，法官認為他第3次酒駕甫執行完畢3個多月後又再犯公共危險罪，認為他對刑罰反應力薄弱，自我控管能力欠缺，惡性非輕，依法加重其刑，判處徒刑8月，全案可上訴。

判決說，鄭姓男子（37歲）有3次公共危險前科，前三次得易科罰金。2016年判處徒刑3月確定，2018年判處徒刑5月確定，2018年判處徒刑6月，併科罰金3萬元確定，於2019年9月18日執行完畢，仍不知悔改，2020年1月4日凌晨零點30分，鄭在台南市某超商飲用鋁罐裝啤酒1罐後，騎機車上路，行經東區中華東路2段與中華東路2段96巷交岔路口時，不慎與何姓女被害人機車發生碰撞，雙方人、車倒地受傷（過失傷害部分未據告訴），經到警員對鄭施以酒精濃度吐氣檢測，酒測值每公升0.52毫克。鄭坦承涉案。

法官認為，鄭5年以內故意再犯這件有期徒刑以上之罪，為累犯，審酌鄭構成累犯前案為公共危險罪，於前案執行完畢後3個多月即再犯公共危險罪，顯見刑罰反應力薄弱，自我控管能力欠缺，主觀上惡性非輕，參酌司法院釋字第775號解釋意旨，依刑法第47條第1項規定，加重其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 東區 司法院

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