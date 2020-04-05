讓藏人留台／台權會：盡速通過難民法

二○○○年以後，陸續有滯台藏人取得台灣居留，先前一批共十八位申請，其中六位被認定是印度或尼泊爾公民，沒通過審核而提起行政爭訟。為保障無國籍人士權益，台灣人權促進會希望政府盡速通過「難民法」，建立公開透明且有申訴管道的難民審查機制。

一九五九年西藏動亂，達賴喇嘛出走，許多藏人隨著流亡政府前往印度、尼泊爾等國，卻成為無國籍人士。部分藏人輾轉來台成為「黑戶」，並透過民間團體協助爭取合法居留。

二○○○年及二○○九年，台灣曾透過總統特赦及修法專案安置，讓二批滯台流亡藏人取得合法居留。不過，二○一六年修正前「入出國及移民法」第十六條，僅限一九九九年五月廿一日至二○○八年十二月卅日入國的印度或尼泊爾地區無國籍人民，才能在台灣居留。

「落日條款」的規定，導致二○○九年後入境個案無法處理。二○一六年十一月一日，立法院三讀通過移民法第十六條修正案，在二○一六年六月廿九日前到台灣的印度或尼泊爾地區無國籍人民，經蒙藏委員會認定其身分者，移民署應許可其居留。

「每一批爭取居留的藏人都是無國籍人。」台權會強調，二○一三年兩公約國際審查會議的結論性意見，已指出台灣應盡速通過「難民法」。

台權會前秘書長邱伊翎說，立法才能讓來台灣尋求庇護的個案有一套標準SOP遵循。「今天是連個案來台，到底要去哪聯繫？怎麼做？是否填申請表格都不曉得。」