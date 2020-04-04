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外役監修法放寬 時力提貪汙、經濟犯條款

聯合報 / 記者蔡晉宇陳熙文／台北報導
花蓮自強外役監獄受刑人種稻。 圖／聯合報系資料照片
花蓮自強外役監獄受刑人種稻。 圖／聯合報系資料照片

立法院司法法制委員會四月一日初審通過外役監條例修正草案，放寬外役監遴選資格。提案的民進黨立委邱志偉說，現行規定對累犯不論前案情節輕重，一概排除於外役監遴選資格之外，有違大法官釋字原則；為彰顯外役監功能，應將前案已執行完畢，且為受六個月以下有期徒刑宣告者納入遴選資格，協助更多受刑人及早回歸社會。

立院國民黨團總召林為洲表示，若外役監要檢討，前總統陳水扁引發的保外就醫問題更應該檢討，外役監受刑人雖然出外勞動，仍舊必須回到監獄集中管理，人身自由受到一定的限制，但保外就醫已基本是算是自由之身，更應該有較為嚴格的管制，「法務部的標準要一致，不能阿扁可以，百姓不行」。

時代力量主張，將外役監遴選資格從有「悛悔實據」，改為「有具體事實足認已承認犯行並誠心悔過。」時力黨團總召邱顯智指出，現在外役監的受刑人中，以觸犯貪汙治罪條例者比例最高，諸如貪汙犯、經濟犯，犯罪所得還未追回，根本稱不上有具體事實證明已經悔改，不該遴選至外役監，時代力量黨團所提修正動議，明定這類受刑人排除在縮短刑期範圍外。

邱顯智並說，曾移往外役監服刑的頂新製油前董事長魏應充、東森購物董事長王令麟、前立委林益世、前立委高志鵬等人，主張貪汙犯、經濟犯等權貴犯罪，不應適用外役監縮短刑期規定。

國民黨團總召林為洲表示，外役監遴選放寬與否，是結構性問題，由於現行監所超收，導致外役監必須吸收部分超收的犯人，要根本解決是大工程，但黨團對於要檢討權貴犯罪都被送到外役監，並不反對。民眾黨團總召賴香伶說，法務部最應提出對案。

受刑人 時代力量 貪汙 監獄 國民黨

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