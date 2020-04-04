一時不察把0.03公斤送的雞肉鬆餅帶下飛機 代價3萬元

李姓民眾去年自大陸搭機從台北松山機場入境，未主動申報檢疫，通關時被關務人員查獲攜帶雞肉鬆餅，重量0.03公斤，動物傳染病防治條例送辦，遭裁處3萬元罰鍰。李姓民眾不服提起行政訴訟，認為是身體不適，精神不濟，一時不察，將廈門航空贈送的鬆餅攜下飛機，事後才知有雞肉，並無犯意，仍被法官駁回。

基隆地院判決書指出，李姓民眾去年5月自大陸搭乘飛機由台北松山機場入境，未主動申報檢疫，經財政部關務署台北關松山分關綠線免申報台通關，經關務人員在袋子內查獲攜帶雞肉鬆餅0.03公斤，被以未依規定申請檢疫，違反動物傳染病防治條例送辦。

李姓民眾主張，其向來是奉公守法之公民，謹記政府對於動植物防疫之各項保護及防疫措施，但入境回國，是因旅行中身體不適方臨時取消行程，不僅在機上因疼痛食不下嚥，下機後亦以輪椅代步，遂於精神不濟、一時不察之情況下，將廈門航空贈送的鬆餅攜下飛機。

李姓民眾說，事後才知道鬆餅含有雞肉，其實無犯意，亦不知鬆餅包裝有寫請勿帶下飛機等字樣，亦未注意機場公告。如果是故意夾帶肉類或動植物，豈可能僅有0.03公斤之鬆餅公然置於手提袋內，讓檢疫人員查獲。

其並指當時辦公室之桌上，已擺放10多個一樣的鬆餅，何以未丟棄至垃圾桶內，啟人疑竇。亦不知是否有很多乘客均因此被抓，讓人感覺不平。如航空公司提供違規餐點，應由行政機關加以提醒航空公司，聲明原處分應撤銷。

農委會表示，去年4月公告，中國大陸為高病原性家禽流行性感冒及新城病之疫區國家，如自發生高病原性家禽流行性感冒之國家（地區）持檢疫物入境，第1次違規者即處3萬元罰鍰，裁處3萬元罰鍰，於法並無違誤。

原告雖主張其無犯法動機，檢疫人員目視及檢視標示發現鬆餅為禽肉產品之事實明確，且其外包裝有明確標示「請勿帶下飛機」字樣提醒旅客注意。對一般人而言，確認其為雞肉產品應無困難。

法官審理認為，航空公司在包裝袋上明文標示產品品名「拔絲雞肉鬆鬆餅」，並印刷「請勿帶下飛機」等字樣，鬆餅以透明塑膠袋包裝，一般人一望即知袋內物品，可輕易辨識產品成分含有雞肉，亦足提醒旅客注意此產品因產地及成分，屬於檢疫物品，原告能注意，而未注意。