街友3連偷！龍蝦螃蟹現金都遭竊　落網一句話店家氣瘋

台北市一名68歲林姓男子2月中2度竊走熱炒店內的水產漁貨，3月又偷走熱炒店旁小吃攤的零錢盒，警方找上門逮人時，他供稱3次犯案共得手約2000元，全都拿來買菸買酒吃飯，已無法償還店家損失，失竊店家聽了非常頭疼，警詢後依竊盜罪將林函送台北地檢署偵辦。

據了解，林男是常在萬華區艋舺公園出沒的街友，他2月22日下午行經和平西路上一間熱炒店時，發現店家鐵門半掩，裡頭擺滿新鮮水產漁貨，就伸手偷抓龍蝦、螃蟹，卻被蝦螯夾傷；隨後他學乖，準備一個袋子來裝龍蝦，避免被夾，2次上門行竊共偷走10隻龍蝦、3隻螃蟹。

後來店家準備晚上開店營業，在備貨時才發現水產被偷走，氣得報警處理，並提供店內監視器畫面協助警方調查；警方循線追查之下，隔天中午就在艋舺公園附近找到林男，林男雖坦承犯案，但供稱龍蝦螃蟹全都在公園見賣出去了，賺來的700餘元也都買酒買菸吃飯花掉了，讓失竊店家聽了非常頭疼。

未料，林男3月16日又到和平西路上，失竊熱炒店家旁的一間豬血湯店行竊，他趁店內人員不注意，伺機摸走櫃台上的零錢盒，得手約1300元，警方獲報後當天就抓獲林男，林仍供稱自己因沒錢吃飯才行竊，且早已將錢全都花光。

警方表示，因艋舺公園周遭有許多「賊仔市」，林男雖含糊其辭不願明確交代贓物去向，但不排除就是藉由「賊仔市」銷贓；林男3度犯案落網，詢後皆依竊盜罪函送台北地檢署偵辦，轄區警方將加強維護治安的決心，也呼籲民眾謹慎保管自身財物，勿讓宵小有機可趁。