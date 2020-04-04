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無懼疫情就怕沒得賭 三重賭徒冒染病風險樹下開賭
新北市三重警方昨日查獲民眾聚賭，賭徒們無畏新冠肺炎疫情，更無視中央流行疫情指揮中心建議保持社交距離，十餘人坐在樹下圍著賭桌開賭，便衣刑警騎機車包圍賭徒時，賭徒還想趁隙開溜，但仍通通都被賭博罪嫌移送法辦。
中央流行疫情指揮中心已經於4月1日發布1.5公尺社交距離注意事項，民眾應遵守人與人之間保持至少1公尺的距離，但二重疏洪道卻有一處職業賭場，無懼疫情仍吸引大批賭客聚賭，警方為了遏止賭博風氣，同時防止疫情擴散，出動警力圍捕。
賭徒們原本還開心下注，見到便衣警察上前時大驚失色，急忙四散想逃離現場，但仍被一一抓了回來，警方現場即逮捕包含賭場負責人在內的14人，通通帶回警局偵辦。
據了解，原本民眾都是在中山橋下聚賭，近日警方臨檢頻繁，才決定移師到1公里外的荷花公園樹下繼續開賭，但仍被掌握線報的警方盯上，昨日下午出動30名警力包抄，讓賭徒們連想跑都沒地方跑。
警方除了逮捕詹姓賭場負責人（60歲）以及現場13名賭客，還查扣12多萬元賭資，並且帶回象棋、骰子等證物，全案經警詢後依違反賭博罪嫌，將14人移送新北地檢署偵辦。
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