快訊

直播／北部社區女保全傳染案受關注 指揮中心記者會說明

又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

降低染疫風險 台南警方與成大醫院攜手遠端偵訊

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
警方指出，若能採用遠距離視訊偵訊，將大幅降低接觸及感染的風險，藉由遠距訊問的防疫設備，避免在疫情期間造成防疫破口。記者邵心杰／翻攝
警方指出，若能採用遠距離視訊偵訊，將大幅降低接觸及感染的風險，藉由遠距訊問的防疫設備，避免在疫情期間造成防疫破口。記者邵心杰／翻攝

適值新冠肺炎防疫期間，台南市警五分局為降低警察人員出入醫院風險，避免進入醫療院所製作筆錄，與轄內成大醫院透過聯繫窗口，今天由雙方資訊單位利用偵訊軟體ZOOM遠距離視訊偵訊，測試過程順暢。警方指出，為避免造成防疫破口，與醫院端遠距偵訊已完成連線，「我們準備好了」。

面對交通事故等案件，員警為調查事故原因等，需往返醫療院所訪談當事人或傷者製作筆錄，釐清案情經過。然而，新冠肺炎疫情升溫，台南市警局要求員警如無緊急必要，防疫期間盡量不要到醫院，要求速與所轄各醫院建立聯繫窗口，期前備妥應詢視訊設備，降低同仁感染風險。

今天第五分局與成大醫院雙方攜手，利用遠距離視訊系統，由偵查隊指導各所及交通處理事故處理小組同仁操作，順利完成測試，已準備就緒，以備不時之需。

警方指出，往例派出所移送到分局偵查隊，過程可能接觸多人，對有居家檢疫、居家隔離或是有第三級疫情警示地區的旅遊史的嫌犯，員警雖會穿上防護衣，戴口罩及手套、護目鏡，但仍有感染的風險。若能採用遠距離視訊偵訊，將大幅降低接觸及感染的風險，藉由遠距訊問的防疫設備，避免在疫情期間造成防疫破口。

台南市警局要求員警如無緊急必要，防疫期間盡量不要到醫院，要求速與所轄各醫院建立聯繫窗口，期前備妥應詢視訊設備，降低同仁感染風險。記者邵心杰／翻攝
台南市警局要求員警如無緊急必要，防疫期間盡量不要到醫院，要求速與所轄各醫院建立聯繫窗口，期前備妥應詢視訊設備，降低同仁感染風險。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局與成大醫院今天利用遠距離視訊偵訊，完成測試，以備不時之需。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局與成大醫院今天利用遠距離視訊偵訊，完成測試，以備不時之需。記者邵心杰／翻攝

成大醫院 新冠肺炎 事故

延伸閱讀

又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

14旅客染疫珊瑚公主號4日靠岸 另2郵輪排隊等候

口罩只捐不賣錯過「防疫財」？網：人情債更難還

美國防疫新指南「公開要戴罩」恐鬧口罩荒

相關新聞

騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特...

小琉球浮潛伸雙手摸海龜 19歲法籍青年被函送法辦

19歲法國籍青年與友人來台旅行，昨天下午在屏東縣小琉球花瓶石海域浮潛，他在海中伸出雙手觸摸保育類海龜，剛好被一旁紀錄海洋...

桃園檢疫情侶燒炭亡 法醫今採咽喉檢體最速件送篩檢

桃園市昨傳出一對年約40多歲情侶在租屋處燒炭輕生，警方發現吳男、邱女從日本回國仍在居家檢疫期間，但2日起失聯昨破門發現2...

無懼疫情就怕沒得賭 三重賭徒冒染病風險樹下開賭

新北市三重警方昨日查獲民眾聚賭，賭徒們無畏新冠肺炎疫情，更無視中央流行疫情指揮中心建議保持社交距離，十餘人坐在樹下圍著賭...

降低染疫風險 台南警方與成大醫院攜手遠端偵訊

適值新冠肺炎防疫期間，台南市警五分局為降低警察人員出入醫院風險，避免進入醫療院所製作筆錄，與轄內成大醫院透過聯繫窗口，今...

「香港富商腦公」佯稱生產抗疫物資 台妹險受騙當機車

一名年輕女子日前牽著一輛中古機車到花蓮市某當鋪，稱要典當6萬元，過程中又一直接聽電話，當鋪老闆直覺有異報警。花蓮警分局員...

台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

台南漁光島1對男女在沙灘搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，經目擊民眾側錄影片，上傳到臉書社團，迅速四傳，警方立即著手查辦，至...

防疫作戰缺席？法務部：5大系統都在「動」

有媒體投書指法務部在防疫作戰中缺席，法務部今天發聲明說，法務部檢察、調查、廉政、行政執行及矯正五大系統，其實已竭盡超前部...

嚴防居家檢疫趴趴走 台南警方防疫稽查兼取締酒駕

新冠肺炎疫情持續延燒，「居家檢疫」高風險族群持續攀升，台南市警二分局為防止心存僥倖、擅自外出趴趴走，昨天深夜執行防疫稽查...

掐脖還踹踢員警救護車也遭毀損 男酒後鬧事判3月

25歲吳姓男子今年2月15日晚間9時45分酒後在台南市佳里奇美醫院前廣場鬧事，佳里警分局兩員警據報趕往處理，未料，吳發酒...

玩真心話大冒險遊戲 2少男玷辱13歲少女慘了

18歲蔡姓少男、16歲少年阿誠（化名）與13歲少女小蘋（化名）玩「真心話，大冒險」遊戲，2男趁機玷辱小蘋，經被害少女報警...

台執行死刑槍決翁仁賢 德政府表遺憾

法務部日前執行死刑，槍決翁仁賢。德國政府今天對此表示遺憾，呼籲台灣不要再執行死刑，朝廢死目標邁進

熱門新聞

檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。