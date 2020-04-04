降低染疫風險 台南警方與成大醫院攜手遠端偵訊

適值新冠肺炎防疫期間，台南市警五分局為降低警察人員出入醫院風險，避免進入醫療院所製作筆錄，與轄內成大醫院透過聯繫窗口，今天由雙方資訊單位利用偵訊軟體ZOOM遠距離視訊偵訊，測試過程順暢。警方指出，為避免造成防疫破口，與醫院端遠距偵訊已完成連線，「我們準備好了」。

面對交通事故等案件，員警為調查事故原因等，需往返醫療院所訪談當事人或傷者製作筆錄，釐清案情經過。然而，新冠肺炎疫情升溫，台南市警局要求員警如無緊急必要，防疫期間盡量不要到醫院，要求速與所轄各醫院建立聯繫窗口，期前備妥應詢視訊設備，降低同仁感染風險。

今天第五分局與成大醫院雙方攜手，利用遠距離視訊系統，由偵查隊指導各所及交通處理事故處理小組同仁操作，順利完成測試，已準備就緒，以備不時之需。