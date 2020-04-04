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桃園檢疫情侶燒炭亡 法醫今採咽喉檢體最速件送篩檢

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園傳出居家檢疫中情侶燒炭輕生，法醫今赴桃園殯儀館採集檢體，以最速件送法醫研究所篩檢。記者曾健祐／翻攝
桃園傳出居家檢疫中情侶燒炭輕生，法醫今赴桃園殯儀館採集檢體，以最速件送法醫研究所篩檢。記者曾健祐／翻攝

桃園市昨傳出一對年約40多歲情侶在租屋處燒炭輕生，警方發現吳男、邱女從日本回國仍在居家檢疫期間，但2日起失聯昨破門發現2具遺體，也找到出國前購買木炭的單據，初步排除外力介入，桃園地檢將以「先檢驗、後相驗」程序，今採集檢體以最速件送交法醫研究所化驗，待結果做判斷。

警方調查，吳男、邱女上月31日從日本返台，隨即展開14天居家檢疫，未料2日起里幹事聯絡不上，隔天警方獲報破門，發現2人躺在床上明顯死亡，一旁還擺有炭盆，因屋內無入侵、打鬥痕跡，警方也找到他們出國前購買木炭的單據，比對監視器身分，排除外力介入，但現場未發現遺書。

檢方指出，依照SOP「先檢驗、後相驗」方式，先將遺體冰存今天由法醫赴桃園殯葬管理所，穿全身防護衣採集檢體，並以最速件方式送交法醫研究所篩檢，確認有無新冠肺炎病毒，待結果出爐再做下一步判斷。

檢方指出，若檢驗為陽性，就會由中央疫情指揮中心專責處理，視狀況有無儘速火化必要；反之若為陰性，會由另名備勤檢察官即刻到桃殯，依照一般相驗程序開出相驗屍體證明書，最後將大體發交還家屬。

據了解，桃檢過去幾週也陸續有類似狀況相驗案，部分是醫療院所通報，指死者生前有發燒、咳嗽狀況，也有警方初判有病症等疑慮，因應疫情嚴峻，檢方不敢大意採料敵從寬態度，依循法務部制定「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗採驗通報及處理流程」，目前實際操作狀況還算順暢。

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