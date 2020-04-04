快訊

直播／北部社區女保全傳染案受關注 指揮中心記者會說明

又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「香港富商腦公」佯稱生產抗疫物資 台妹險受騙當機車

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市一名女子網路交友，誤信「網路老公」的謊言，到當鋪典當機車，還好當鋪老闆機警報警。記者王燕華／翻攝
花蓮市一名女子網路交友，誤信「網路老公」的謊言，到當鋪典當機車，還好當鋪老闆機警報警。記者王燕華／翻攝

一名年輕女子日前牽著一輛中古機車到花蓮市某當鋪，稱要典當6萬元，過程中又一直接聽電話，當鋪老闆直覺有異報警。花蓮警分局員警到場，仔細詢問女子才吐露，在網路認識「在香港經商的老公」，要籌錢助對方擴廠生產防疫物資「貢獻社會」，警方好言相勸是詐騙，為女子保住機車。

這名7年級女子，日前下午騎機車到花蓮市區一間當鋪，說要典當機車變現6萬元，跟當鋪老闆交涉的時候，女子的手機響起，電話那端有人指示女子如何與當鋪老闆應對，當鋪老闆直覺有問題，打110報案。

花蓮警方獲報後趕到當鋪，此時女子手機再度響起，對方不斷詢問「錢拿到了沒？」、「匯款了沒」？　警方勸告女子這是詐騙，女子起初還略顯不悅說，「這是我老公」，並在警方苦口婆心勸說下，告訴警方，她透過網路交友軟體，認識一名「香港富商」，對方每天關心問候，兩人日久生情，雖從未見面，但已互稱「老公老婆」。

最近新冠肺炎疫情蔓延，「香港老公」告訴她，想要擴廠生產防疫物資，她覺得可以幫忙「老公」，又可以貢獻社會，才到當鋪變賣中古機車。

「這是常見的詐騙手法」，警方適時當頭棒喝，女子終於恍然大悟被騙了，感謝警方及熱心當鋪老闆，讓她保住機車。

花蓮警分局提醒，網路交友與購物，最容易碰到詐騙，一定要留意；若發現有人突然間需要大額現金、神色緊張、無法明確說明款項用途或疑似遭詐騙者，請主動關懷，多些關心就少一次損失。

花蓮市一名女子網路交友，誤信「網路老公」的謊言，到當鋪典當機車，警方及時到場勸阻。記者王燕華／翻攝
花蓮市一名女子網路交友，誤信「網路老公」的謊言，到當鋪典當機車，警方及時到場勸阻。記者王燕華／翻攝

當鋪 詐騙 香港

延伸閱讀

抗疫關頭 加拿大抨擊川普阻擋N95口罩出口

川普正式下令 停止出口N95口罩等抗疫設備

印度疫情升溫背後的抗疫難題 民眾寧信偏方不信科學

港媒提台灣入WHO遭斥 美籲港府尊重新聞自由

相關新聞

騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特...

小琉球浮潛伸雙手摸海龜 19歲法籍青年被函送法辦

19歲法國籍青年與友人來台旅行，昨天下午在屏東縣小琉球花瓶石海域浮潛，他在海中伸出雙手觸摸保育類海龜，剛好被一旁紀錄海洋...

桃園檢疫情侶燒炭亡 法醫今採咽喉檢體最速件送篩檢

桃園市昨傳出一對年約40多歲情侶在租屋處燒炭輕生，警方發現吳男、邱女從日本回國仍在居家檢疫期間，但2日起失聯昨破門發現2...

無懼疫情就怕沒得賭 三重賭徒冒染病風險樹下開賭

新北市三重警方昨日查獲民眾聚賭，賭徒們無畏新冠肺炎疫情，更無視中央流行疫情指揮中心建議保持社交距離，十餘人坐在樹下圍著賭...

降低染疫風險 台南警方與成大醫院攜手遠端偵訊

適值新冠肺炎防疫期間，台南市警五分局為降低警察人員出入醫院風險，避免進入醫療院所製作筆錄，與轄內成大醫院透過聯繫窗口，今...

「香港富商腦公」佯稱生產抗疫物資 台妹險受騙當機車

一名年輕女子日前牽著一輛中古機車到花蓮市某當鋪，稱要典當6萬元，過程中又一直接聽電話，當鋪老闆直覺有異報警。花蓮警分局員...

台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

台南漁光島1對男女在沙灘搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，經目擊民眾側錄影片，上傳到臉書社團，迅速四傳，警方立即著手查辦，至...

防疫作戰缺席？法務部：5大系統都在「動」

有媒體投書指法務部在防疫作戰中缺席，法務部今天發聲明說，法務部檢察、調查、廉政、行政執行及矯正五大系統，其實已竭盡超前部...

嚴防居家檢疫趴趴走 台南警方防疫稽查兼取締酒駕

新冠肺炎疫情持續延燒，「居家檢疫」高風險族群持續攀升，台南市警二分局為防止心存僥倖、擅自外出趴趴走，昨天深夜執行防疫稽查...

掐脖還踹踢員警救護車也遭毀損 男酒後鬧事判3月

25歲吳姓男子今年2月15日晚間9時45分酒後在台南市佳里奇美醫院前廣場鬧事，佳里警分局兩員警據報趕往處理，未料，吳發酒...

玩真心話大冒險遊戲 2少男玷辱13歲少女慘了

18歲蔡姓少男、16歲少年阿誠（化名）與13歲少女小蘋（化名）玩「真心話，大冒險」遊戲，2男趁機玷辱小蘋，經被害少女報警...

台執行死刑槍決翁仁賢 德政府表遺憾

法務部日前執行死刑，槍決翁仁賢。德國政府今天對此表示遺憾，呼籲台灣不要再執行死刑，朝廢死目標邁進

熱門新聞

檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。