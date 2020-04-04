「香港富商腦公」佯稱生產抗疫物資 台妹險受騙當機車

一名年輕女子日前牽著一輛中古機車到花蓮市某當鋪，稱要典當6萬元，過程中又一直接聽電話，當鋪老闆直覺有異報警。花蓮警分局員警到場，仔細詢問女子才吐露，在網路認識「在香港經商的老公」，要籌錢助對方擴廠生產防疫物資「貢獻社會」，警方好言相勸是詐騙，為女子保住機車。

這名7年級女子，日前下午騎機車到花蓮市區一間當鋪，說要典當機車變現6萬元，跟當鋪老闆交涉的時候，女子的手機響起，電話那端有人指示女子如何與當鋪老闆應對，當鋪老闆直覺有問題，打110報案。

花蓮警方獲報後趕到當鋪，此時女子手機再度響起，對方不斷詢問「錢拿到了沒？」、「匯款了沒」？ 警方勸告女子這是詐騙，女子起初還略顯不悅說，「這是我老公」，並在警方苦口婆心勸說下，告訴警方，她透過網路交友軟體，認識一名「香港富商」，對方每天關心問候，兩人日久生情，雖從未見面，但已互稱「老公老婆」。

最近新冠肺炎疫情蔓延，「香港老公」告訴她，想要擴廠生產防疫物資，她覺得可以幫忙「老公」，又可以貢獻社會，才到當鋪變賣中古機車。

「這是常見的詐騙手法」，警方適時當頭棒喝，女子終於恍然大悟被騙了，感謝警方及熱心當鋪老闆，讓她保住機車。