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「香港富商腦公」佯稱生產抗疫物資 台妹險受騙當機車
一名年輕女子日前牽著一輛中古機車到花蓮市某當鋪，稱要典當6萬元，過程中又一直接聽電話，當鋪老闆直覺有異報警。花蓮警分局員警到場，仔細詢問女子才吐露，在網路認識「在香港經商的老公」，要籌錢助對方擴廠生產防疫物資「貢獻社會」，警方好言相勸是詐騙，為女子保住機車。
這名7年級女子，日前下午騎機車到花蓮市區一間當鋪，說要典當機車變現6萬元，跟當鋪老闆交涉的時候，女子的手機響起，電話那端有人指示女子如何與當鋪老闆應對，當鋪老闆直覺有問題，打110報案。
花蓮警方獲報後趕到當鋪，此時女子手機再度響起，對方不斷詢問「錢拿到了沒？」、「匯款了沒」？ 警方勸告女子這是詐騙，女子起初還略顯不悅說，「這是我老公」，並在警方苦口婆心勸說下，告訴警方，她透過網路交友軟體，認識一名「香港富商」，對方每天關心問候，兩人日久生情，雖從未見面，但已互稱「老公老婆」。
最近新冠肺炎疫情蔓延，「香港老公」告訴她，想要擴廠生產防疫物資，她覺得可以幫忙「老公」，又可以貢獻社會，才到當鋪變賣中古機車。
「這是常見的詐騙手法」，警方適時當頭棒喝，女子終於恍然大悟被騙了，感謝警方及熱心當鋪老闆，讓她保住機車。
花蓮警分局提醒，網路交友與購物，最容易碰到詐騙，一定要留意；若發現有人突然間需要大額現金、神色緊張、無法明確說明款項用途或疑似遭詐騙者，請主動關懷，多些關心就少一次損失。
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