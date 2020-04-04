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台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案
台南漁光島1對男女在沙灘搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，經目擊民眾側錄影片，上傳到臉書社團，迅速四傳，警方立即著手查辦，至今尚未查證出影片當中的男女主角的身分，不過，警方已查出涉嫌側錄者的身分，發出通知書將傳喚散播者到案，依妨害風化罪嫌查辦。
據了解，側錄影像的男子是由北部到台南旅遊，無意間發現這對男女主角在帳篷「嘿咻」，側錄到這對男女在帳篷激情過程，帳篷外還有遊客往來，並有兒童經過，將側錄影片上傳臉書後引起瘋傳，造成熱議。
高雄港務警察總隊追查影片男女主角，還未查出身分，但先查出側錄影像的男子身分，已寄發通知書給側錄者，要求他到案說明。
警方表示，儘管側錄影像當中沒露出男女主角的臉，但是，散播猥褻影片，仍可能觸犯刑法妨害風化罪嫌。據刑法235條規定，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。」
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