台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

台南漁光島1對男女在沙灘搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，經目擊民眾側錄影片，上傳到臉書社團，迅速四傳，警方立即著手查辦，至今尚未查證出影片當中的男女主角的身分，不過，警方已查出涉嫌側錄者的身分，發出通知書將傳喚散播者到案，依妨害風化罪嫌查辦。

據了解，側錄影像的男子是由北部到台南旅遊，無意間發現這對男女主角在帳篷「嘿咻」，側錄到這對男女在帳篷激情過程，帳篷外還有遊客往來，並有兒童經過，將側錄影片上傳臉書後引起瘋傳，造成熱議。

高雄港務警察總隊追查影片男女主角，還未查出身分，但先查出側錄影像的男子身分，已寄發通知書給側錄者，要求他到案說明。