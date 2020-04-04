快訊

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發「國家警報」籲暫勿前往

桃居家檢疫男女屋內雙亡 葬儀社人員穿隔離衣運遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
警察為5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察為5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特斯拉」、「弟弟真的很勇敢接受酒測」、「還好人沒事」、「已和解」，小男童在家長陪同下，挺起胸膛勇敢受酒測的照片曝光後，引起網友熱議，有的認為男童「太可愛了！、萌翻了」，也有的擔心男童心靈受創，認為對男童酒測超瞎，「拉拉車禍的肇事者最低年齡被刷新ㄌ」。

對此，處理此交通事故的台中市警局霧峰分局內新派出所說明，這起交通事故是因5歲男童騎腳踏車在巷內左轉，撞上停在巷內的特斯拉電動車，造成特斯拉電動車電動車的車門附近處有凹陷，牽扯理貼問題，警方經接獲報案後，依規定處理。5歲男童騎腳踏車為慢車，慢車行駛道路遇交通事故，致特斯拉電動車有受損，無論年齡多寡，為保障雙方權益，依規定雙方都要接受酒測。

楊姓車主將警方到場處理的照片也PO上網，指「買不到一個月在今天被擊落了」，並標註「全國最年輕駕駛撞上特斯拉」、「5歲駕駛接受酒測」、「弟弟真的很勇敢的面對問題」、「還好人沒事」、「簡單鈑金處理」、「已和解」、「波麗士大人辛苦了」。

楊姓男子事後在臉書貼文，引起網友熱議，很多網友看到小朋友受測照片，貼文「了不起，負責！」「看到這照片我笑了！」也有的認為「啥米小孩也要酒測？！？！」、「還酒測！這警察...... 」、「這車主也太....！一個小朋友也不放過」、「拉拉車禍的肇事者最低年齡被刷新ㄌ」、「我比較怕小弟弟的心靈受創這個要注意」。

警察為5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察為5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察為5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書
警察為5歲小男童進行酒測，引發網友熱議。圖／翻攝自楊姓車主臉書

酒測 特斯拉

延伸閱讀

5歲童騎腳踏車撞特斯拉 警方依規酒測引議論

特斯拉自撞 富二代身亡

驚艷！特斯拉交車量飆增40%

在疫情肆虐期間　Tesla第一季交車量竟還大增！

相關新聞

騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特...

小琉球浮潛伸雙手摸海龜 19歲法籍青年被函送法辦

19歲法國籍青年與友人來台旅行，昨天下午在屏東縣小琉球花瓶石海域浮潛，他在海中伸出雙手觸摸保育類海龜，剛好被一旁紀錄海洋...

防疫作戰缺席？法務部：5大系統都在「動」

有媒體投書指法務部在防疫作戰中缺席，法務部今天發聲明說，法務部檢察、調查、廉政、行政執行及矯正五大系統，其實已竭盡超前部...

台南漁光島沙灘帳篷激情片 警查出散播者身分將傳到案

台南漁光島1對男女在沙灘搭帳篷，在帳篷內激情「嘿咻」，經目擊民眾側錄影片，上傳到臉書社團，迅速四傳，警方立即著手查辦，至...

嚴防居家檢疫趴趴走 台南警方防疫稽查兼取締酒駕

新冠肺炎疫情持續延燒，「居家檢疫」高風險族群持續攀升，台南市警二分局為防止心存僥倖、擅自外出趴趴走，昨天深夜執行防疫稽查...

掐脖還踹踢員警救護車也遭毀損 男酒後鬧事判3月

25歲吳姓男子今年2月15日晚間9時45分酒後在台南市佳里奇美醫院前廣場鬧事，佳里警分局兩員警據報趕往處理，未料，吳發酒...

玩真心話大冒險遊戲 2少男玷辱13歲少女慘了

18歲蔡姓少男、16歲少年阿誠（化名）與13歲少女小蘋（化名）玩「真心話，大冒險」遊戲，2男趁機玷辱小蘋，經被害少女報警...

台執行死刑槍決翁仁賢 德政府表遺憾

法務部日前執行死刑，槍決翁仁賢。德國政府今天對此表示遺憾，呼籲台灣不要再執行死刑，朝廢死目標邁進

歐盟對外事務部聲明 籲台灣停止死刑

歐洲聯盟對外事務部今天表示，死刑並無嚇阻作用，重申在任何情況下都反對執行死刑，呼籲台灣停止執行任何死刑

把財務部當提款機？張綱維4個月私搬遠航2430萬

遠航董座張綱維在重整階段財報不實遭收押禁見，檢調發現，張綱維疑涉把遠航財務部當私人提款機，從去年十二月至今年三月，共分四次從遠航詐領兩千四百卅萬元，其中七百萬元拿去還給債主，所幸檢調及時掌握情資，緊急扣押遠航帳冊並凍結帳戶，才讓張的搬錢計畫破功。

防疫宅在家…網路詐騙變多 性交易減少了

新冠肺炎疫情延燒，愈來愈多人「宅」在家，部分的犯罪行為和社會現象也隨著改變。有員警指出，愈來愈多人網購口罩，網路詐騙案件數變多，但集會遊行的人數大幅減少，隨著境管外籍人士只能有條件入境，違法性交易案件也隨之減少。

檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

一對韓籍夫婦日前自高雄小港機場入境，因違反檢疫隔離措施，被高雄市衛生局裁處15萬元罰緩；原本後續將由行政執行署執行，但兩...

熱門新聞

檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

居家檢疫同居男女失聯2天 今發現陳屍租屋處疑尋短

板橋驚傳國小童被推下樓？防疫校外人士不得進入警調查

昨天屋內還傳出電視聲 2名居家檢疫男女燒炭亡

恆春半島沙灘車意外 6歲男童意識模糊急送醫

桃園驚傳居家檢疫男女身亡 鄭文燦發臉書說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。