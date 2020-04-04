騎單車撞百萬特斯拉 警對5歲童酒測、童勇敢吹氣引熱議

台中市大里區楊姓百萬特斯拉電動車車主昨天PO文，剛買不到一個月的新車遭5歲男童騎腳踏車撞到，還標註「全國最年輕駕駛撞到特斯拉」、「弟弟真的很勇敢接受酒測」、「還好人沒事」、「已和解」，小男童在家長陪同下，挺起胸膛勇敢受酒測的照片曝光後，引起網友熱議，有的認為男童「太可愛了！、萌翻了」，也有的擔心男童心靈受創，認為對男童酒測超瞎，「拉拉車禍的肇事者最低年齡被刷新ㄌ」。

對此，處理此交通事故的台中市警局霧峰分局內新派出所說明，這起交通事故是因5歲男童騎腳踏車在巷內左轉，撞上停在巷內的特斯拉電動車，造成特斯拉電動車電動車的車門附近處有凹陷，牽扯理貼問題，警方經接獲報案後，依規定處理。5歲男童騎腳踏車為慢車，慢車行駛道路遇交通事故，致特斯拉電動車有受損，無論年齡多寡，為保障雙方權益，依規定雙方都要接受酒測。

楊姓車主將警方到場處理的照片也PO上網，指「買不到一個月在今天被擊落了」，並標註「全國最年輕駕駛撞上特斯拉」、「5歲駕駛接受酒測」、「弟弟真的很勇敢的面對問題」、「還好人沒事」、「簡單鈑金處理」、「已和解」、「波麗士大人辛苦了」。