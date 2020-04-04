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防疫作戰缺席？法務部：5大系統都在「動」

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
法務部。記者王聖藜／攝影
法務部。記者王聖藜／攝影

有媒體投書指法務部在防疫作戰中缺席，法務部今天發聲明說，法務部檢察、調查、廉政、行政執行及矯正五大系統，其實已竭盡超前部署的責任。

法務部說，為防止破口產生，自中央流行疫情指揮中心開設至今，部長蔡清祥、政務次長、檢察司長等多次參與指揮中心會議，提供專業法制意見，另參與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」制定，善盡法律諮商的職責。

此外，法務部五大系統全力投入各項防疫作為，例如在檢察機關啟動打擊民生犯罪聯繫平台，由檢察官率領警政、衛政、社政、消費者保護、公平交易等機關聯合查辦各項違反防疫、囤積物資等案件，在特別條例公布施行後，通函各地檢署即刻成立「防疫處理小組」，強化查處作為，若涉及刑責，則要求檢察官速查嚴辦。

調查機關部分，除責令調查局假訊息防制中心追查疫情假訊息外，並接受檢察官指揮積極查辦傳播、散布防疫假訊息的涉嫌人，及時對外澄清，以安定民心。

法務部指出，廉政署也透過所屬政風單位同仁，協助各機關、學校，辦理口罩、酒精等防疫物品發放、管理、查核等規範，務求迅速妥適使用，讓物盡其用，發揮最大防疫成效。

矯正機關方面，蔡清祥親自帶領訂定疫情預防及緊急處理計畫，更親至台北監獄、台中監獄視察，並爭取提供監所充足口罩、酒精等防疫物品，要求監所上下貫徹防疫，有效防範群聚感染的風險。

法務部說，行政執行機關針對居家隔離、居家檢疫卻「趴趴走」的行政裁罰，採迅速強制執行策略。比方說，林姓民眾遭裁100萬元，屆期不繳即強制執行；韓籍夫婦因未繳清各15萬元罰款遭限制出境，日前即在桃園機場欲離境時被攔下，都顯示法務部嚴懲違反防疫規定的行動力。

法務部說，各地檢署至4月1日為止，受理與疫情相關刑案402件、539人，行政執行分署受理執行案15件、移送金額143萬元，迄已執行其中的60萬6000元。

法務部 疫情 假訊息

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