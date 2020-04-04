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嚴防居家檢疫趴趴走 台南警方防疫稽查兼取締酒駕

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警二分局昨天深夜執行防疫稽查，並針對轄區大型連鎖KTV周遭路口，防制酒駕勤務。記者邵心杰／翻攝
台南市警二分局昨天深夜執行防疫稽查，並針對轄區大型連鎖KTV周遭路口，防制酒駕勤務。記者邵心杰／翻攝

新冠肺炎疫情持續延燒，「居家檢疫」高風險族群持續攀升，台南市警二分局為防止心存僥倖、擅自外出趴趴走，昨天深夜執行防疫稽查，並針對轄區大型連鎖KTV周遭路口，防制酒駕勤務，一夜下來，並未發現違規者。員警戴口罩、護目鏡和手套執勤，面對疫情，個個不敢輕忽大意，嚴陣以待。

為遏阻居家檢疫對象趴趴走，造成民心不安，盤檢時第一線警察同仁運用M-Police進行身分查驗。警方指出，一旦發現違反檢疫(隔離)措施民眾，將通報衛生單位採取重罰，最高可罰至新台幣 100 萬元罰鍰，千萬別跟荷包過不去。＿

警二分局呼籲，新冠肺炎疫情當前，民眾出入公共場所或擁擠密閉空間請配合戴口罩，並落實各項防疫作為，居家隔離檢疫者，應在家休養，維護自身及他人安全，以有效防堵疫情擴散。

「居家檢疫」高風險族群持續攀升，台南市警二分局為防止心存僥倖、擅自外出趴趴走，昨天深夜執行防制危駕防疫稽查。記者邵心杰／翻攝
「居家檢疫」高風險族群持續攀升，台南市警二分局為防止心存僥倖、擅自外出趴趴走，昨天深夜執行防制危駕防疫稽查。記者邵心杰／翻攝

疫情 新冠肺炎 居家檢疫

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