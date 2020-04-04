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防疫作戰 法務部：5大系統全力以赴

中央社 / 台北4日電

法務部今天指出，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，法務部更是全心投入，積極動員所屬檢察、調查、廉政、矯正及行政執行5大系統，查辦疫情不法及確保維護防疫物資的穩定。

民眾在媒體投書，指「法務部不應在防疫作戰中缺席」，法務部凌晨發布新聞稿，表示投書內容與事實出入，強調法務部在這場防疫作戰中從未缺席。

法務部表示，自中央流行疫情指揮中心開設至今，多次參與相關會議，提供各項專業法制意見及實務運作具體建議，並積極參與特別條例制定，檢察、調查、廉政、矯正及行政執行也超前部署，全力投入各項防疫作為。

法務部指出，已通令最高檢察署及高檢署督導各地檢察署，啟動打擊民生犯罪聯繫平台，另在特別條例公布施行後，通函要求各地檢署即刻成立「防疫處理小組」，強化查處作為，有效遏阻違反防疫情事。

法務部除責令調查局假訊息防制中心溯源追查疫情假訊息外，積極查辦移送傳播、散布防疫假訊息的涉嫌人，並及時對外澄清，有效避免以訛傳訛，安定民心。

在廉政機關，法務部指示廉政署透過所屬政風單位同仁，協助各機關、學校，辦理口罩、酒精等防疫物品發放、管理、查核等規範，有效發揮機關幫手，讓物盡其用而發揮最大防疫成效。

此外，矯正署訂有疫情預防及緊急處理計畫，部長蔡清祥更親至台北監獄及台中監獄視察應變演練，並爭取提供監所充足口罩、酒精等防疫物品，強力要求監所上下貫徹防疫，有效防範群聚感染風險。

在行政執行機關，針對受居家隔離或居家檢疫卻趴趴走的行政裁罰，於權責機關裁處後，如有逾期或拒不繳納者，透過聯繫窗口促請權責機關儘速移送各所轄行政執行分署，迅速依法強制執行。

法務部所屬各地檢署迄至4月1日，受理與疫情相關刑事案件共有402件539人。其中疫情假訊息案件計受理260件350人，已依法起訴17件18人，緩起訴47件60人，其餘秉持速查嚴辦原則，目前正偵辦中。

關於武漢肺炎假訊息，調查局至4月3日止，偵辦件數計343案（含境外假訊息案數243案），移送地檢署共44案62人。「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」（囤積哄抬等），共立案136案，已移送地檢署共16案26人，餘均積極依法查辦中。

行政執行署各分署受理移送執行件數15件，移送金額143萬元，已執行繳納金額新台幣60萬6000元。矯正署所屬各監所，落實執行各項防疫規範，維持無群聚感染情事。

法務部 疫情 假訊息 新冠肺炎

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