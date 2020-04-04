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玩真心話大冒險遊戲 2少男玷辱13歲少女慘了

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
蔡姓少男、少年阿誠與13歲少女小蘋玩「真心話，大冒險」遊戲，兩人趁機玷辱小蘋，法官依姦淫幼女罪判刑1年10月，緩刑2年；同夥少年阿誠被少年法庭裁定交付保護管束確定。圖／本報資料照
蔡姓少男、少年阿誠與13歲少女小蘋玩「真心話，大冒險」遊戲，兩人趁機玷辱小蘋，法官依姦淫幼女罪判刑1年10月，緩刑2年；同夥少年阿誠被少年法庭裁定交付保護管束確定。圖／本報資料照

18歲蔡姓少男、16歲少年阿誠（化名）與13歲少女小蘋（化名）玩「真心話，大冒險」遊戲，2男趁機玷辱小蘋，經被害少女報警，蔡辯稱不知少女未滿14歲，法官不採信，但認蔡以40萬與被害少女家屬達成和解，具有悔意，依姦淫幼女罪判刑1年10月，緩刑2年；同夥少年阿誠被少年法庭裁定交付保護管束確定。

判決書指出，少女小蘋的哥哥與蔡姓少男是朋友關係，小蘋自就讀小學2年級起，即不時跟隨哥哥至蔡的住處玩耍，有時並穿著繡有學號制服，蔡姓少因而認識小蘋，對於她的年齡知之甚詳。

2018年10月16日凌晨，少年阿誠（經少年法庭裁定交付保護管束確定）以通訊軟體臉書messenger 聯絡小蘋，相約中市某國小附近，待她到達後，阿誠告知她前往蔡的住處，她知情後即到蔡住處，惟她因認蔡在屋內，感到尷尬而不願進屋，經阿勸說後，她遂進入蔡住處房間。

進房後，蔡、小蘋、阿誠原先各自滑玩手機，之後一起玩「真心話大冒險」遊戲，同日凌晨蔡與阿誠脫下被害人小蘋衣褲，玷辱被害人得逞，經被害人的父親報警。

蔡坦承與小蘋發生性行為，但辯稱不知她未滿14歲，法官不採信。而阿誠供稱與小蘋是合意性交。但少女證稱，對方脫她的衣服時，並開始摸她時，她有說不要，也有推他們，他們還是不管她，繼續脫她的衣服，後來因為她想說逃不掉，才沒有做任何反抗動作。

合議庭以蔡姓少男玷辱少女，影響被害人身心健康發展，惟考量他於行為時年僅18歲，正值血氣方剛、精力旺盛之齡，思慮不若一般已有諸多社會經驗之成年人成熟，事後與被害人家屬和解，約定賠償被害人40萬元，被害人及家屬同意蔡如能依和解條件履行，即不追究刑事責任，並同意法院給予他緩刑宣告。因此法官判蔡姓少男1年10月，緩刑2年。

制服 性行為

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