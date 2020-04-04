把財務部當提款機？張綱維4個月私搬遠航2430萬

遠航董座張綱維在重整階段財報不實遭收押禁見，檢調發現，張綱維疑涉把遠航財務部當私人提款機，從去年十二月至今年三月，共分四次從遠航詐領兩千四百卅萬元，其中七百萬元拿去還給債主，所幸檢調及時掌握情資，緊急扣押遠航帳冊並凍結帳戶，才讓張的搬錢計畫破功。

據了解，張綱維三月廿七日突襲遠航財務部，強硬要財務主管交付八百萬元時，一度讓資深主管找來保全阻攔，張對此相當不滿，三月卅日下令要在四月一日把保全統統換掉。

檢調研判，遠航最後一個營業日是三月卅一日，遠航須先將公司帳戶與印鑑移交給張綱維，由於遠航在三月卅日有筆一千六百萬元應收帳款匯入，懷疑張更換保全的用意，是想趁員工離開後，再回遠航把這筆錢領走，過程中也可排除保全阻攔。

檢調清查，張綱維從去年十二月間，就分別指示財務部從公司提領兩筆資金，分別為六百卅萬元、三百萬元，當時財務部質問張，為何要從公司提錢？張回說錢都是他挹注遠航的資金，當然可以領走。

今年二月間，張綱維疑被債主逼債，打電話指示財務部提領五百萬元，聲稱是要把錢還給金援遠航的金主，財務部只好把錢領出讓張取走。

三月廿七日，張綱維去遠航提領八百萬元現金後，有名張姓金主的代表人跑去遠航大鬧，揚言要張欠債還錢，財務部人員不知如何是好，打電話請示張，張又指示財會人員提領兩百萬元給該名男子；換句話說，張在廿七日當天，就從遠航拿走一千萬元。

檢方獲悉後，懷疑張綱維陸續從遠航搬走已故畫家張杰畫作，又急忙提領資金，研判有計畫性逃亡可能，三月卅日緊急傳喚張到案並聲押，隔天趁開羈押庭空檔，再指揮北機站突襲遠航扣押四卡車物證。