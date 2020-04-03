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檢疫違規遭罰30萬無力支付 韓籍夫婦桃機被攔下

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
韓籍夫婦於桃園國際機場被攔下。圖／報系資料照
韓籍夫婦於桃園國際機場被攔下。圖／報系資料照

一對韓籍夫婦日前自高雄小港機場入境，因違反檢疫隔離措施，被高雄市衛生局裁處15萬元罰緩；原本後續將由行政執行署執行，但兩人行蹤不明，初判是為躲避執行而逃逸，行政執行署即通報移民署協助攔阻，發現該對夫婦因盤纏用罄無法付清罰緩，便聯繫韓國駐台代表協助夫妻倆儘速繳清罰緩。

行政執行署指出，該對韓籍夫婦今年2月25日從小港機場入境旅遊，因違反檢疫措施，被各處15萬元罰緩，4月1日正式交由法務部行政執行署高雄分署執行，但執行當天兩人已離開下榻飯店，且行蹤不明，高雄分署研判兩人為躲避執行，有逃匿之虞，即依法限制其出境，並通報國際機場轄區台北及桃園分署隨時待命，請求移民署協助攔阻二人。

昨天移民署獲報，當事韓籍夫婦準備從桃園機場出境被攔下，行政執行署桃園分署便立即派員至機場處理。該對夫婦向行政執行署人員坦承，他們來台旅遊，卻因為溝通上的認知錯誤，遭到衛生局裁罰，但此行只攜帶現金約5萬元，已花費殆盡，且無信用卡，無奈之下才想逕自返國。

執行人員檢視其隨身物品時發現，兩人身上僅剩現金約1400元、韓元6元、台灣特產1袋及隨身衣物，當場執行1000元罰緩，其餘財物留給二人作為生活費；另告知夫婦二人，罰緩繳清後即可解除出境限制。

考量二人已無力處理食宿，執行人員也協調韓國駐台代表介入安頓夫妻倆，協助其盡快繳清罰緩。

對於違反檢疫措施，且在強制執行日失聯的外籍旅客，能在1日內迅速尋獲，避免其出境逃逸，行政執行署表示，在各分署、內政部移民署及高雄市政府通力合作下，才能展現政府為防疫所付出的努力與合作；呼籲民眾務必屏棄私心及輕忽心態，配合政府防疫規定，做好自身檢疫隔離措施，否則行政執行署將不分國籍，強力執行，以維護全體國人健康。

小港機場 移民署 衛生局

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